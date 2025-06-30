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新北市前議員歐金獅賄選定讞 今報到入監

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北議員歐金獅2022年欲捲土重來參選議員，竟提供150萬元給樹林區詹姓里長，供擺桌請選民吃飯再逐桌拜票，一、二審均依公職人員選罷法行求賄賂及不正利益罪，判刑3年6月、褫奪公權3年，日前最高法院駁回上訴，全案定讞，歐金獅今天稍早已前往新北地檢署報到入監。

歐金獅曾任新北市改制前的台北縣議員、改制後首屆新北市議員，後來連續兩屆落選。2022年九合一大選，他再度捲土重來，以無黨籍身分參選新北市樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區市議員，卻以賄選收尾。

判決指出，歐金獅2022年9月間，交付150萬元給樹林區詹姓里長，協助他以每桌5000元設宴款待30位選民，席間並放上印有歐金獅姓名、頭像的馬克杯等宣傳品，再由歐現身逐桌拜票，一、二審法官都認為已明白構成對選民尋求賄賂的對價。

前新北市議員歐金獅2022年捲土重來參選議員，因賄選遭判刑3年6月定讞，今天稍早已前往新北地檢署報到入監。圖／聯合報系資料照片
前新北市議員歐金獅2022年捲土重來參選議員，因賄選遭判刑3年6月定讞，今天稍早已前往新北地檢署報到入監。圖／聯合報系資料照片

選罷法 賄選 議員 新北

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