新北市前議員歐金獅賄選定讞 今報到入監

前新北市議員歐金獅2022年欲捲土重來參選議員，竟提供150萬元給樹林區詹姓里長，供擺桌請選民吃飯再逐桌拜票，一、二審均依公職人員選罷法行求賄賂及不正利益罪，判刑3年6月、褫奪公權3年，日前最高法院駁回上訴，全案定讞，歐金獅今天稍早已前往新北地檢署報到入監。

歐金獅曾任新北市改制前的台北縣議員、改制後首屆新北市議員，後來連續兩屆落選。2022年九合一大選，他再度捲土重來，以無黨籍身分參選新北市樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區市議員，卻以賄選收尾。