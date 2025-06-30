周克琦收中共資金競選造勢...他犯反滲透法有罪 判決理由曝光

共和黨、「第三勢力333政黨聯盟」主席周克琦被控接受境外敵對勢力資助，於2022年「九合一」大選期間在君悅飯店舉辦「世界民主運動大會」時抗議，被依反滲透法起訴，台北地方法院今依反滲透法受滲透來源指示及資助為候選人造勢罪判周2年，同案被告莆仙同鄉會常務理事潘進東判刑1年6月、中華赤色聯盟政黨主席朱俊源判1年徒刑，可上訴。

檢察官指控，莆仙同鄉會常務理事潘進東、中華赤色聯盟政黨主席朱俊源2022年10月提供資料並聯絡周克琦，指示周在「世界民主運動大會」活動現場造勢抗議；檢方偵結將周、潘、朱3人依違反反滲透法案起訴。

周克琦等3人均否認犯罪，周供稱他和朱俊源是政黨圈朋友，與潘進東是普通朋友，他是「深藍」、「深紅」政治主張的人沒錯，但絕沒有為境外敵對勢力在台作統戰工作，自嘲「我沒有身分，更沒有能力」。

周克琦也辯稱，2022年10月抗議當天是協助黨籍的台北市長參選人唐新民、市議員參選人鄭穎隆造勢，只是借了君悅飯店對面的空地，因當天研判會有媒體採訪，才選擇讓候選人曝光，沒有受到任何人的指使。

周向法官表示，潘進東曾表示要找朋友問看看可否提供抗議活動的一些資助，不過，後來潘沒有給錢，共和黨的活動是長期都在街頭舉行，潘沒有指示他，朱俊源也沒有權力指揮他。

周克琦曾說，潘進東本來想給他4萬5000元，後來沒給，活動現場的牌子、旗子、布條與標語等，都是黨工自己製作的，他在現場發給黨工一人200元，「如果潘有給錢的話，會發他們一個人700元」。

台北地院根據相關對話紀錄，發現潘曾經和「市台辦薛志勇主任」對話，包括薛「建議不要報導，怕台府太敏感」，建議潘不要報導發放快篩的消息，另潘也會向陸方回報「這一次反正是為共產黨做事，做得到的就跟他拚了」，並收受相關金錢，從事特定政治活動。

北院指出，周克琦再透過朱俊源而認識潘進東，並受潘的指示及要求，2022年10月5日至27日在君悅飯店對面廣場抗議，並替候選人助選，也收受4萬5000元。

合議庭認為，中國共產黨、中華人民共和國是我國境外敵對勢力，長期以來除在軍事上威脅我國國家安全，也藉由多方面無孔不入滲透台灣社會，企圖干預、破壞我國自由民主憲政秩序及安定。