運動鞋挖洞...2女童逛夜市遭偷拍裙底 30歲噁男被判3年6月

彰化縣30多歲謝姓男子在左邊運動鞋挖洞裝設針孔攝影機，遙控器放右邊褲子口袋，去年5月到夜市偷拍兩名國小姊妹裙底風光，被女童的爸爸發現行徑可疑；警方據報趕到查扣針孔攝影機等器材。彰化地方法院審結，判處謝男有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，謝男在運動鞋裝設針孔攝影機，去年5月到某鄉夜市，刻意緊跟穿裙子的兩名國小女童，為偷拍裙底的臀部、大腿和內褲等身體隱私部位等性影像，不停把左腳移到她們裙底，右手放在褲袋內不停操控攝影機的鏡頭，被兩女童的爸爸發現他舉止怪異而報警。員警趕到處理，查扣針孔攝影機等器材、記憶卡和左鞋。

謝男犯兒童及少年性剝削防制法的第36 第3項罪名，法定刑為7年以上有期徒刑，得併科罰金500萬以下，彰化地院認為謝男的手段相較於強暴、脅迫、詐術、藥劑、催眠術等相同犯行，對違反意願的壓迫程度相對較低。