查郭台銘連署案檢察官再被爆偵訊光碟「被消音」 桃檢回應
民進黨籍前桃園市議員郭麗華涉嫌花錢買個資，替當時要選總統的鴻海集團創辦人郭台銘連署，遭桃園地檢署起訴，預計今年9月宣判。然而今有周刊爆料檢方偵訊光碟「被消音」，而案件檢察官同為鄭文燦涉貪案的陳嘉義，引發外界遐想。對此桃園地檢署列出4點聲明。
周刊今爆料，指控桃檢檢察官陳嘉義違反刑事訴訟法規定，未告知當事人權利，疑以威逼手段偵訊，並指出郭麗華透過法院調閱開庭光碟，勘驗後卻發現偵訊光碟「全被離奇消音」，認為其他被告偵訊光碟都完好，唯獨郭麗華的應訊過程沒聲音，懷疑偵訊光碟被動手腳。
對此桃園地檢署說明，目前案件經桃園地方法院言詞辯論終結，並定期宣判；指出案件被告郭麗華及其辯護人請求提供偵訊錄影光碟，桃園地檢署已經將偵訊錄影光碟提供法院，另備援的錄音檔案，經勘驗僅有連串答答聲，未錄得偵訊對話而未提供，為避免被告及辯護人誤解，檢方將儘速將錄音光碟檢送法院。
桃園地檢署強調，被告郭麗華偵訊筆錄均有記載被告否認犯行、檢察官告知權利及辯護人全程在場等情，並未影響被告陳述權益；至於桃園地檢署偵訊錄音設備均有定期檢查，何以本案有此情形，將了解原因加強檢查改善相關設備，避免此類問題發生。
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