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查郭台銘連署案檢察官再被爆偵訊光碟「被消音」 桃檢回應

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

民進黨籍前桃園市議員郭麗華涉嫌花錢買個資，替當時要選總統的鴻海集團創辦人郭台銘連署，遭桃園地檢署起訴，預計今年9月宣判。然而今有周刊爆料檢方偵訊光碟「被消音」，而案件檢察官同為鄭文燦涉貪案的陳嘉義，引發外界遐想。對此桃園地檢署列出4點聲明。

周刊今爆料，指控桃檢檢察官陳嘉義違反刑事訴訟法規定，未告知當事人權利，疑以威逼手段偵訊，並指出郭麗華透過法院調閱開庭光碟，勘驗後卻發現偵訊光碟「全被離奇消音」，認為其他被告偵訊光碟都完好，唯獨郭麗華的應訊過程沒聲音，懷疑偵訊光碟被動手腳。

對此桃園地檢署說明，目前案件經桃園地方法院言詞辯論終結，並定期宣判；指出案件被告郭麗華及其辯護人請求提供偵訊錄影光碟，桃園地檢署已經將偵訊錄影光碟提供法院，另備援的錄音檔案，經勘驗僅有連串答答聲，未錄得偵訊對話而未提供，為避免被告及辯護人誤解，檢方將儘速將錄音光碟檢送法院。

桃園地檢署強調，被告郭麗華偵訊筆錄均有記載被告否認犯行、檢察官告知權利及辯護人全程在場等情，並未影響被告陳述權益；至於桃園地檢署偵訊錄音設備均有定期檢查，何以本案有此情形，將了解原因加強檢查改善相關設備，避免此類問題發生。

前桃園市議員郭麗華涉替鴻海集團創辦人郭台銘花錢買連署書遭桃園地檢署起訴。周刊今爆料偵訊光碟「被消音」，而案件檢察官同為鄭文燦涉貪案的陳嘉義（左）。記者周嘉茹／攝影
前桃園市議員郭麗華涉替鴻海集團創辦人郭台銘花錢買連署書遭桃園地檢署起訴。周刊今爆料偵訊光碟「被消音」，而案件檢察官同為鄭文燦涉貪案的陳嘉義（左）。記者周嘉茹／攝影

陳嘉義 桃園地檢署 光碟

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