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時速飆99公里！女騎士收罰單吐苦水 法官：違規要承擔後果

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

魏姓女子在時速50公里路段騎機車，時速飆到99公里，被罰1萬2000元，吊扣牌照6個月。她質疑取締標誌被路樹和其他公告遮住，扣照也造成工作生活不便，訴請撤銷處分。法官審理後指出，魏女若不超速，理應可輕易看見標誌，裁罰造成不便要自行應變解決，駁回告訴。

判決指出，魏女去年6月13日下午騎機車沿基隆市八堵路，七堵往基隆市區方向行駛，在八堵涵洞前方路段，經員警以移動式雷達測速儀採證，當地速限時速50公里，但魏女時速達99公里，超速49公里，舉發有超速逾40公里至60公里以之內違規行為。

新北市政府交通事件裁決處認定魏女違規事實明確，依道路交通管理處罰條例及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表，處分罰鍰1萬2000元，並應參加道路交通安全講習及吊扣汽車牌照6個月。

魏女不服提起行政訴訟，主張警方設置的「警52」測速取締標誌，被路樹和其他告示牌遮蔽，經過時有高低落差，又位於轉彎處。新北裁決處答辯，魏女主張不可採，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院判決地方行政訴訟庭審理後指出，員警使用檢定合格的移動式雷達測速儀，並在違規地點前約280公尺處設置「警52」測速取締標誌，測得魏女騎車時速99公里，超速49公里，依相關事證堪認舉發符合道交條例規定。

魏女未否認騎車超速49公里，但提出照片質疑設置取締標誌有瑕疵。法官檢視現場測速取締標誌照片，發現遭樹葉遮擋範圍不大，仍可清楚辨識為測速取締標誌。這個標誌前方雖有其他告示，從部分距離、角度下，固然會遮蔽這個標誌，但那是彎道產生的必然狀況，難以遽認標誌在所有角度均會遭遮蔽。

法官認為，魏女如依速限行駛，理應可輕易看見標誌，所以不採信她提出的主張。魏女騎車應注意依速限行駛，卻未注意而有過失，裁罰無違誤。

魏女指她上課、打工皆須騎機車，吊扣牌照6個月，會造成工作及生活不便。法官說，這些影響是魏女有違規行為所應承擔結果，當自行想方設法應變解決。魏女提告主張為無理由，應予駁回。全案可上訴。

魏姓女子騎機車超速被罰1萬2000元，吊扣牌照6個月。她質疑取締標誌設置不當，扣照造成工作生活不便，訴請撤銷處分。法官審理後指出，若不超速理應可看見標誌，裁罰造成不便要自行應變解決，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap
魏姓女子騎機車超速被罰1萬2000元，吊扣牌照6個月。她質疑取締標誌設置不當，扣照造成工作生活不便，訴請撤銷處分。法官審理後指出，若不超速理應可看見標誌，裁罰造成不便要自行應變解決，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap

速限 測速 標誌 告示牌

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