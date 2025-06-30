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為刺青喬不攏…警局前潑8.5公升汽油燒死友 最終判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

雲林縣男子黃士廉因「刺青」一事找杜姓男子理論，並在台中第四分局前方朝杜潑8.5公升汽油縱火燒死他，家屬淚求法院判死刑，檢察官也痛批黃目無法紀到極點，一、二審均依殺人罪判黃無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃士廉2023年7月24日在雲林要載母親就醫，臨時被杜叫來台中，就黃弟找杜刺青是否完成一事談判，黃認為杜挑撥兄弟感情，當天到台中第四分局大門口前赴約，一下車就朝杜潑8.5公升汽油並引燃，害杜嚴重燒燙傷慘死。

黃犯後僅提出一張手寫信，表示自己衝動釀社會恐慌、對不起家屬，稱無能力賠償，但向菩薩發願吃素、念經，還要記者「報導力道小一點」，以免家屬更傷心。

一審台中地方法院國民法庭開庭，杜的姊姊悲喚弟弟名字問「你明明這麼年輕，就這樣走了」，更憤怒質問黃「你在警察局門口殺人，到底有多無視法律、泯滅人性」、「至今到底有無悔意？」向法官、國民法官請求判黃死刑。

檢方也提示杜受傷的照片，指杜遇害痛苦抱頭赤裸坐在地上，皮膚被燒到猶如披掛身上垂落的一張破布，痛斥黃行為簡直殘虐，還在警局前縱火，目無法紀到了極點，鑑定認為黃有反社會、邊緣性人格，欠缺減刑因子，建請法院判無期徒刑，褫奪公權終身。

一審審酌黃和與死者是朋友無恩怨，僅因黃介紹弟弟給死者刺青，就有關黃弟是否已完成刺青一事，黃認為死者和他弟弟說法不一要理論，就潑油縱火燒死人，手段殘忍、嚴重危害治安，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，黃在二審審理時表示願先拿出20萬元賠償被害人家屬，但未獲接受，又再拿出手寫悔過書，也沒有獲家屬原諒，二審認為一審判決並無忽略極為重要的量刑事實，或對重要事實的評價有重大錯誤或量刑違反比例原則或平等原則等。

二審指出，黃未能舉出在一審辯論終結後，有何發生一審未及審酌足以影響科刑事項的情狀，因此維持一審判決，駁回上訴。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

男子黃士廉在台中市警局第四分局大門前，朝杜潑8.5公升汽油點火燒死對方。圖／本報記者翻攝
男子黃士廉在台中市警局第四分局大門前，朝杜潑8.5公升汽油點火燒死對方。圖／本報記者翻攝

縱火 無期徒刑 殺人 刺青

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