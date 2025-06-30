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退伍軍人任清潔隊侵占公物 為保18%…一審緩刑再提上訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東宋姓清潔隊員被控侵占報廢電腦等物，一審被依侵占公有財物罪，褫奪公權2年，緩刑4年，並要支付公庫15萬元，他不服上訴，主張「褫奪公權」害他失去2年18%優存利息，且報廢品僅值2402元，要他支付15萬元換緩刑不合理，但二審法院認定一審量刑無誤，駁回他上訴。

宋男1994年軍職退役後在屏東新園鄉公所清潔隊任職，負責辦理該所清潔隊文書、差勤作業、資源回收等業務。

但2020年12月間，卻被清潔隊發現在職期間曾將辦公室報廢印表機開車載回住處，且不顧隊長勸阻，執意從清潔隊搬走電腦主機，隊長向宋妻催討，他才繳回印表機及電腦主機。

廉政署當時立案後展開偵辦，認為印表機及電腦主機都屬公有財物，宋男此舉已構成侵占，依侵占公有財物罪法辦，並經屏東地檢署偵結起訴。

屏東地院審理後，依侵占公物罪，判處宋有期徒刑1年半、緩刑4年，需支付國庫15萬元，並褫奪公權2年。

宋男獲得輕判後不服，仍提起上訴，主張報廢產品僅2402元，卻要他支付國庫15萬元，應改為2萬元以下；另外，褫奪公權的從刑，害他有2年不能支領18%優惠存款利息，判二審改判，才符合比例原則。

但高雄高分院審理後，合議庭認為屏東地院審理時，都有審酌宋男涉案情節等各種狀況，量刑已臻妥適，駁回宋男上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

屏東 侵占 主機

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