由父親扶養長大 從未謀面的母親討扶養費還搞錯她名字

74歲婦人在女兒3歲時就離開她，如今婦人生活困頓，向女兒提出給付扶養費訴訟，台南地院一審採信婦人主張，判決女兒每月應給付8230元；女兒不服抗告，主張即使她9歲去了美國，母親從未打聽她的下落，連告她都搞錯名字，法院二審判決免除女兒扶養義務。

台南市一名74歲的婦人在19歲與男友交往時未婚生女，隨後將女嬰交給男友認領扶養，男方在1979年將9歲的女兒一起帶到美國生活發展；如今老婦對女兒提出請求給付扶養費訴訟，指出她無業，生活困頓又罹病在身，每月僅有國民年金6000元，不能維持生活。

婦人主張，女兒在9歲時與父親移居美國，她不知道女兒在美國的住所及聯絡方式，且女兒未曾向她請求扶養費用，並非無正當理由未盡扶養義務；因此請求女兒應自按月於每月5日前，給付15000元，並請法院駁回女兒反提出請求免除扶養訴訟聲請。

台南地院一審法官採信婦人說詞，以婦人未能在女兒幼年時善盡扶養義務，是因不知女兒在美國住所，且女兒於成年前未曾請求母親扶養，並非無正當理由，難認婦人故意不扶養女兒；判決女兒應於每月5日前給付母親8230元，並駁回女兒減輕或扶養義務反聲請。

婦人女兒不服，提起抗告主張，母親從小就離開她，不知去向，曾經再婚、收養養女，共享天倫；如今母親對親生女兒不聞不問50餘年後，先在去年8月終止養女收養關係，同年10月就對她提出給付扶養費訴訟，但提告連她的名字都搞錯，對她疏離至此。

女兒表示，在她未滿3歲時，母親就棄她而去，她未曾感受過任何母愛、關懷，未曾擁有關於母親任何記憶；且她在9歲才隨父親移居美國，在台灣成長6年期間，母親都未曾試圖尋覓她的去處；直到她去了美國，母親也從未透過父親或父親友人詢問她的下落。

女兒說明，母親自她出生起，就即未曾盡分擔、扶養照顧之責，當連父親都不知母親去向，當時尚且不具備行為能力的她，如何在茫茫人海中找尋母親？又能如何要求堅決棄她而去的母親盡扶養義務？法院卻認是她未曾據以要求母親盡相關扶養義務。

女兒認為，法院原裁定恣意曲解，並逕為裁定的理由，顯有認事用法違失，亦有失公允；法院斷論母親並非無正當理由未對她盡其扶養義務，實屬謬誤，且對她亦有過苛。法院令她對母親負扶養義務，既強人所難又悖於民法考量個人主義、自己責任為原則立法意旨。

女兒指出，法院原裁定有違事理之衡平，亦難令她甘服，母親選擇與她斷絕音訊，從未找她、陪伴她成長、未曾盡人母之扶養、照顧之責，何以向她請求負扶養義務？她向法院請求原裁定廢棄，駁回母親給付扶養費聲請，全部免除對母親的扶養義務。

台南地院二審合議庭認為，74歲婦人在女兒3歲時自行離去，從未留下聯絡方式或定期返回探視女兒，支付扶養費用，與女兒完全斷絕音訊；應認婦人明知女兒住處，除客觀上已未再對女兒盡任何扶養義務，主觀上亦無再有對女兒為扶養行為或負擔扶養費用意願。

法院指出，即使婦人女兒在1979年移居美國，但婦人有長達6年期間未對女兒盡扶養責任，可認婦人已構成無正當理由未盡扶養義務要件；加上婦人有機會知道女兒移居美國的住處或聯絡方式，卻仍造成斷絕音訊與往來，應單獨歸責於婦人一方。