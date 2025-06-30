雲云科技董事長持刀刺死技術長 北檢殺人罪起訴

雲云科技董事長曾志新涉持主廚刀刺死梁姓技術長，今年3月7日在會議室，不滿梁在公司群組刊登評論公司的文章，於會議室交接離職事宜，持刀刺死梁姓技術長。台北地檢署今偵結，依殺人罪嫌起訴曾志新，下午2點移審法院，法院待分案後再排定羈押庭開庭時間。

寶寶攝影機廠商雲云科技獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元傳出命案，董事長曾志新疑不滿梁姓技術長離職前公開發表離職信，「我被公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水。在一個號稱職場霸凌零容忍的會議中，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌。我想，我跟 CuboAi 的緣分已盡。」。

檢方調查，曾志新、梁姓技術長因工作屢生摩擦、嫌隙，曾志新在2月26日到宜得利家居購買1把約寬4公分、刀刃長19公分、握柄長31公分的主廚刀，放在自己的辦公室櫃子。

曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子，今年3月7日在會議室談辦理離職事宜，梁姓技術長疑不願刪除前一天的公開文章，曾涉嫌拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，梁失去生命徵象送醫不治，曾則自殘送醫保住性命。

起訴指出，3月6日曾志新見梁在公司內部通訊群組刊登評論公司經營的文章，又得知梁隔日將離職，涉邀梁、人資長盧姓男子7日下午4時許在公司會議室交接離職事宜，並把主廚刀才在身上背心左胸口袋，前往會議室會；曾志新在梁、盧商量撤回事宜時，假藉離開會議室走到梁的後方，趁梁坐在椅子上無從防備，持鋒利無比的主廚刀直接刺入頭、背、頸部，「猛刺至少9刀」其中頭部5刀包含穿刺切割中後頸、左右後頸、右耳，傷口長9公分至13公分，肩胛骨及左右上臂均有刀傷。

檢方指出，目擊刺殺現場的人資長盧姓男子上前制止、疾聲呼救，公司總務、產品總監到會議室目睹曾持主廚刀自殘，盧等3人則合力制止並卸除刀具。全案經送醫搶救，梁因肩頸部多處銳器穿刺傷，主要造成左上肺葉穿刺傷及多處肌肉損傷，大量出血，下午5時許不治；曾志新因喉嚨、食道、後頸椎受傷，住院治療於3月17日出院，隨即在戒護下前往警局，並移送北檢後聲押獲准。檢方認定，曾志新涉犯殺人罪，依法起訴，扣案主廚刀建請依法沒收。