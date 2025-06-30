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雲云負責人曾志新涉殺害梁姓技術長 殺人罪起訴

中央社／ 台北30日電

雲云科技負責人曾志新今年3月間涉嫌持刀刺死梁姓技術長後自傷。台北地檢署今天偵查終結，依殺人罪起訴曾男，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。圖／聯合報系資料照片
雲云科技負責人曾志新今年3月間涉嫌持刀刺死梁姓技術長後自傷。台北地檢署今天偵查終結，依殺人罪起訴曾男，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。圖／聯合報系資料照片
雲云科技負責人曾志新今年3月間涉嫌持刀刺死梁姓技術長後自傷。台北地檢署今天偵查終結，依殺人罪起訴曾男，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。

檢方調查，曾志新與雲云科技技術長梁子凌前因工作之事屢生摩擦、嫌隙，曾男因而萌生殺害梁男意念，遂於今年2月26日中午12時27分許，前往台北市中山區的宜得利家居購買鍛造主廚刀，放置在雲云科技內辦公位置的櫃子中。

檢方指出，曾男見梁男於同年3月6日在雲云公司內部通訊軟體群組中，刊登評論該公司經營的文章，又知悉梁男將於7日離職，邀請梁男與雲云公司盧姓人資長於翌日下午4時許在公司會議室內辦理交接離職事宜。

檢方表示，曾男於3月7日下午將主廚刀藏入所穿著背心左胸口袋後，前往會議室與梁男、盧姓人資長會面，3人商議是否撤回梁男文章事宜時，曾男假藉離開會議室行經梁男背後，持主廚刀自梁男背後朝頭、背、頸部，猛刺至少9刀。盧姓人資長立即上前制止，疾聲呼救。

雲云公司另外2名主管聞聲前往會議室，曾男見狀持刀自傷，被盧姓人資長等人制止。梁男送醫後，因左上肺葉穿刺傷及多處肌肉損傷，導致大量出血，於同日下午5時13分許宣告不治。

台北地檢署今天將全案偵查終結，依殺人罪嫌起訴曾男，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。

雲云科技 殺人 國民法官 人資

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