扯鈴教練當共諜判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織 法院判3年10月
扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，涉國安法發展組織等罪，台北地檢署起訴10名退、現役士官兵與民間人士，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯廷，台北地方法院今判魯10年6月、郭3年10月徒刑，可上訴。
魯紀賢2020年間前往大陸洽尋扯鈴商演活動，受中共情工人員吸收，陸籍女子田曦以地下通匯等方式接收中共資金至少570餘萬元，承租台北市士林區一處房屋發展組織。
檢方查出，魯自行或透過招待飲宴給付每人5千元至數萬元不等報酬，接觸、拉攏及吸收原為軍中士官兵的林姿穎、林明慧、常德隆（皆退役）、現役下士李得勝（已退役）及海巡下士馮世維等人加入組織，協助收集與提供軍中的教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料等文件，另對11名軍士官兵吸收未遂。
扯鈴教練趙亦偉、郭書瑤胞弟郭伯廷及曾姿婷，也被查出提供銀行帳戶給魯紀賢收受報酬及中共資金，以維持組織運作；3人也收錢協助魯組織據點的相關業務，涉犯幫助為大陸地區發展組織罪嫌。
案件原由台北地院審理，但北院合議庭認為被吸收的對象有交付軍事機密，涉及外患、國家機密保護法等罪，以「管轄錯誤」為由，不經言詞辯論，即將案件移送「有管轄權」的台灣高等法院。檢方和被告皆上訴，高院認為一審認事用法違誤，撤銷發回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言