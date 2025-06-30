國中生不服管教告班導 求償30萬敗訴

高雄某國中學生認為班導師管教不當，讓他在班上感受壓力與孤立感，透過家長提告求償卅萬元；高雄地方法院認為管教在合理範圍，判學生敗訴。

法官指出，家長對班導師的質疑及指控，多半缺乏客觀證據支持，且多次申訴與追究過程中，波及整體班級教學環境、學生學習品質，已超越合理反映意見界限。

學生主張，前年五月就讀國一時，某次段考提早到校準備考試，班導師沒鼓勵反而嘲諷「幹嘛那麼早來！是不是想趁我不注意跟同學聊天」，讓他感到羞辱與困惑，返家告知父母，雙親對班導提出質疑，班導便在中午時間找他懇談。

學生指班導師在辦公室嘲諷、羞辱他，害他錯過午餐，回班上討論班規明顯再針對他，事後導師又在班級群組點名，傳數則影射訊息，讓他感受壓力跟孤立感。

班導師出庭表示，學生所指各項行為，學校調查都認定不成立校園霸凌，她管教時並無任何侮辱之意；該學生在班上言語不當、嘲諷同儕、排擠身心障礙學生、捉弄同學及取不雅綽號等，她盡心改善並維護班級秩序，未超越必要管教範圍。

法官認為，班導師討論班規是因應學生父母意見，具正當性，相關管教用詞說法和班級群組內訊息都未涉及侮辱性、誹謗性字眼，無違反教育原則與教師職業倫理、或侵害學生人格權跟受教權。