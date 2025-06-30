懲戒法院開鍘！外交官呂志堅性騷 休職3年確定

駐南非代表處前副參事呂志堅性騷駐處女雇員，監察院通過彈劾。呂以已受洗懺悔請求輕判，懲戒法院認為呂違法行為長達九個月，殘害政府國際形象，判休職三年；呂上訴，第二審駁回確定。

呂志堅二○二二年一月出任駐南非代表處副參事，翌年七月就因性騷醜聞被調回台灣。被害女雇員二○一一年起在代表處任職，呂二○二二年七月起，常藉機觸碰其身體，還在健身房裡摟住她、對健身房員工說「my wife」，在司機面前稱她「my girlfriend」。

同年十一月卅日，呂與女雇員到按摩店，他脫掉衣物、僅著內褲接受按摩，還建議女方也脫衣享受。

女雇員因呂種種行徑感到不舒服、害怕，但憂慮呂官階高、代理館務權勢，隱忍不發。

前年五月間，女雇員趁呂返台處理私事傳LINE要求保持肢體距離，表明各種接觸讓她不舒服與害怕，呂回傳一個拇指比「讚」的貼圖，讓她忍無可忍，同月十五日提出申訴。

懲戒法院第一審時，呂坦承遭彈劾事實「深感愧疚」，願受懲戒，但辯稱收到女雇員LINE訊息才知道對方想法，此前未察覺對方感受。他在南非請台北牧師「視訊」為他受洗，展現懺悔決心，外交部也記他一大過，事件曝光讓他宛如「社會性死亡」般煎熬。

第一審認為呂紊亂長官與部屬秩序，敗壞官箴，外交官員代表國家，形象與品格要求較一般公務員嚴謹，判休職，期間三年。

呂上訴。懲戒法院第二審認為呂違失行為長達九個月，拿出受洗資料、病母診斷證明書也無法改變一審認定基礎，駁回上訴確定。