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女兒出生迄今讀高中 親生父從未照顧不聞不問…還提告討扶養費

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蔡姓男子在未婚生下的女兒出生二個月時，離開家中，多年來對孩子不聞不問，從未負擔扶養費或照顧過女兒；如今他因身體狀況，無法工作，提告要求仍在讀高中的女兒每月給付他2萬1704元扶養費，女兒反請求免除扶養義務，台南地院判決女兒不需付扶養費。

蔡姓男子與羅姓女友交往同居，在沒有結婚的狀態下，讓羅女於2006年間生下兩人女兒，隨後登記為蔡的長女；但兩個月後，蔡與羅女分手，就搬家到別的地方生活，從未照顧過女兒，羅女將女兒改為從母姓，在女兒4歲時曾帶孩子跟蔡見面，後來又失去聯繫。

蔡向台南地院提出請求給付扶養費訴訟，主張原本從事保全工作，因罹患第一至五腰椎間盤突出，於2023年11月6日住院進行手術，去年7月31日醫院診斷證明書，醫囑記載「宜長期休養，復健」等；他至今仍行動不便，無法久站負重而領有中華民國身心障礙證明。

蔡表示，他無法工作情形已持續相當期間，又沒有財產得維持生活所需，欲申請低收入戶時，因尚得向女兒請求扶養而無法申請相關社會救助或補助，他只能提起訴訟聲請，依台南市平均每人月消費支出為2萬1704元，要求女兒每月給付相同金額給他。

蔡的羅姓女兒出庭指出，父親從未給付過扶養費或主動探視過她，僅有在她12歲時，由父親友人代為聯繫到人，當時她與父親、母親3人在台南赤崁樓附近會面約2小時，因父母發生爭執，母親勃然大怒，之後便再無聯繫。

羅女表示，她的童年均住在外祖父母家，由外祖父母及舅舅代為照顧，後與母親居住，對父親存在印象不深，僅有一面之緣；故父親無正當理由未盡扶養義務行為，顯屬情節重大，請求准予免除她的扶養義務等語。

法院審酌，羅女主張父親從未給付或主動探視、扶養過她，蔡姓男子並不爭執；且羅女目前為高中生，無工作，未婚，並無餘力支付父親生活所需費用。因此，蔡請求女兒給付扶養費，為無理由，應予駁回；羅女請求免除扶養義務，為有理由，應予准許。

蔡姓男子因身體狀況，無法工作，提告要求仍在讀高中的女兒每月給付他2萬1704元扶養費，女兒反請求免除扶養義務，台南地院判決女兒不需付扶養費。本報資料照片
蔡姓男子因身體狀況，無法工作，提告要求仍在讀高中的女兒每月給付他2萬1704元扶養費，女兒反請求免除扶養義務，台南地院判決女兒不需付扶養費。本報資料照片

給付 父母 扶養費 台南

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