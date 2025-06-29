女空軍不滿被念「靠北長官」發文指名道姓批評 判刑2月

空軍防空暨飛彈指揮部一名女軍職人員因身體不適，送醫檢查，她不滿事後被長官叫到辦公室，覺得長官念她、還說她「可以拿奧斯卡影后了，演得真像」，上網在臉書社團「靠北長官」揭露長官姓名、單位以及職稱批評，台南地院依違反個人資料保護法判刑2月。

判決書引用起訴書指出，空軍防空暨飛彈指揮部一名女軍職人員，2023年8月2時許凌晨在台南市住家內，以個人臉書帳號，上網連結到「靠北長官」臉書社團發文，「我要靠北台南機場裡面的某某營某某某營長」、「印象最深刻的事是有天我可能太累，所以沒胃口然後沒吃飯」。

「然後工作出了一些問題 被某某某士官長叫去唸，因為血糖太低，導致昏倒，送去台南市立醫院。沒有顧好自己身體 是我的問題，但離開醫院 返回營區被某某營某某某營長叫去唸，那時候都22點半，我很難受想休息，唸完後覺得心情非常糟」。

她貼文敘述，接著就聽到營長以及士官長說「感覺她可以拿奧斯卡影后了，演得真像」，讓她在貼文中寫下營長以及士官長「才是奧斯卡影帝吧」；由於她的發文，揭露營長的姓名、軍中服役單位以及職稱，兩人得知後，截圖提出告訴。

檢察官偵訊時，女軍職人員承認犯行，認定她違反個人資料保護法第20條第1項非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料規定，涉犯同法第41條罪嫌，將她提起公訴，聲請簡易判決處刑。

至於士官長認為女軍職人員同時涉犯加重誹謗、國家機密保護法等罪嫌，然而營長承認，確實有在她送醫回營後，晚間10時許請她到辦公室關心她的情況，她貼文指稱念她並嘲諷她，但當時只是叮嚀她身體要顧好；檢察官指出，女軍職人員確實有被約談，並非憑空捏造。

檢察官認定，貼文內容未以粗鄙、難堪用語形容士官長，是以文字描述雙方對話內容、情境及當下情緒與感受，無法排除是以貼文抒發並分享個人軍中任職經驗；縱貼文用字遣詞令士官長感到不快，難認她是出於真實惡意而為之，且內容也與國家機密無關，難以相關罪責相繩。

法院表示，女軍職人員應知悉不得任意在網路上公開他人個人資料，竟因與長官間有嫌隙，即於網路上公布二人個人資料，侵害其等隱私權，所為實有不該；念及她始終承認犯行，犯後態度尚可，且已與二人均達成和解，二人均撤回告訴，惟尚未開始賠償。