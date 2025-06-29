告師再一例！不服管教...國一生提告求償30萬 法官一句話打槍家長

高雄某國一學生不滿班導師管教，認為班導處處針對他，不僅懇談時害他錯過午餐，還讓她在班上感受壓力與孤立感，認為班導師影響到他人格、名譽及受教權，由家長提告求償30萬元，但法官認為班導師管教合理，是家長反映意見越界，波及全班教學環境，判國一生敗訴。

判決指出，該國一生主張，他於某次段考提早到校準備考試，但班導師卻未給予鼓勵，反而酸他「你幹嘛那麼早來！是不是想趁我不注意跟同學聊天」，讓他當場感到羞辱與困惑，影響到他跟同學的相處。

國一生回家後將老師酸他的過程告訴爸媽，他爸媽便向班導師提出質疑，前年5月中，班導師國中生家長反應，便趁中午時找來國一生懇談。

該學生指控班導師在辦公室嘲諷、羞辱他，不僅害他錯過午餐，回到班上後又討論班規，明顯再針對他，事後導師又在班級群組點名，傳送數則影射他的訊息，意圖製造矛盾跟排擠，讓他改受壓力跟孤立感。

國一生不滿老師處處針對，由家長代為提告，認為班導師言語跟行為已經違反教育工作者專業，侵害到他告人格權、名譽權及受教權，求償30萬元。

班導師挨告後反駁，稱學生所指的各項行為，經學校調查後都認定不成立校園霸凌，她管教並無任何侮辱之意，且5月中懇談後，學生活到教室仍有時間用餐，沒吃飯跟他無關，至於班規討論是學生家長要求她才進行，並沒有刻意排擠這位學生。

班導師還說，針對學生在班上言語不當、嘲諷同儕、排擠身心障礙學生、捉弄同學及對同學取不雅綽號等事情，她已盡心改善並維護班級秩序，都未超越必要管教範圍，不應該向她求償。

高雄簡易庭審理後，法官認為班導師管教時用詞未涉及任何侮辱或誹謗性字眼，並無侵害學生的人格權跟受教權，至於錯過午餐部分，當天學生於中午12時07分離開辦公室，餐桶則是15分才抬走，即便他沒盛飯，學校仍有午餐教室可以用餐，不採信學生說法。

法官認為，班導師討論班規，是應國一生父母意見，才會徵詢班上同學意見，不僅具有正當性，也未涉及侮辱性、誹謗性字眼，班級群組內的訊息用詞，也無違反教育原則與教師職業倫理。