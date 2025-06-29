男交往女網友借帳戶成了洗錢幫助犯 一理由法官判無罪

工作近30年的詹姓男子，與女網友「馨媛」交往後，答應出借提款卡暫供她使用，成為幫助詐欺、洗錢嫌犯。法官審理後，指詹提供的帳戶，是每月薪資入帳和繳納房貸的帳戶，與一般幫助犯會提供的帳戶不同，相信他的清白，判決無罪。全案可上訴。

基隆地檢署起訴詹男，涉嫌基於帳戶被用來收受詐欺贓款、製造金流斷點，幫助詐欺取財與幫助洗錢不確定故意，將名下華南銀行帳戶的提款卡（含密碼），交付身分不詳的詐欺集團成員使用。

檢方查出，詐團成員後來利用這個帳戶，分別以招募家庭代工、網路購物須認證手法，詐騙2名女子共匯款19萬多元進詹男帳戶並被全數提領，依幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪嫌起訴詹男。

詹男辯稱，他是在2023年7、8月間，在網路上與「馨媛」相識並交往，她跟他借銀行帳戶的提款卡，說2、3天就會還他。馨媛叫「林專員」來跟他拿卡片，也跟他要密碼，他就給了。他工作已經快30年了，華南銀行帳戶是他的的薪資轉存和房貸扣款帳戶，他也是被騙，不是提供帳戶協助詐騙。

基隆地方法院法官審理後指出，詹男自檢方偵查至法院審理，均供稱在網路認識的「馨媛」，向他借用提款卡。他與馨媛的對話紀錄已被刪除，無法提出當證據，但被告是否構成犯罪，應以檢察官所提卷證是否足以認定為依據，非被告證明自己無罪。

法官審酌現今社會，交付人頭帳戶會有刑責已廣為人知，詐欺成員要取得人頭帳戶不如過往容易，轉向採取更多元詐騙方式取得。詹男帳戶自2022年1月至2023年10月交易明細，每月5日前後均有薪資入帳，詹男購買房屋繳納房貸，也從這個帳戶扣款，足證是詹男正常使用的帳戶。

法官說，詹男並非交付無任何損失風險的帳戶給詐團，也就是若喪失這個帳戶，極易導致無法領取薪資、無法繳納房貸，影響收入、房屋所有權及信用，與一般幫助犯交付的帳戶，會有異常提領、長期未使用、無正常使用紀錄情況顯然有別。

法官認為，詹男若確實知道「馨媛」是詐欺集團成員，理當選擇交付新辦理，或平日未使用的金融帳戶，降低自身損失或防止產生困擾。詹男提供定期有薪資匯入、繳納房貸帳戶，辯稱非並幫助詐欺、洗錢有所依據。

檢察官未採信詹男辯詞並起訴，理由是詹男刪除對話紀錄無法查核真實性，且交付帳戶時已無餘額，推論具有犯罪不確定故意。