入場得刷身分證…台中警協調夜店推「過卡辨識」護學子
台中市警局因應暑假來臨，昨天深夜至今天凌晨，展開臨檢夜店勤務，第四警分局與轄內夜店協調自主管理，夜店跟進台北市夜店做法，採取「過卡辨識身分」機制，要入店消費的顧客，需提供身分證留檔，有效嚇阻有心人士違法，也降低刑案發生後的偵辦時間。
台中市第四警分局表示，夜店、PUB等場所過去是容易衍生治安顧慮的地點，也常安排勤務守望，不過台北市夜店有執行「過卡辨識身分」的機制，要求顧客入場時，需提供身分證件留檔，以檢視是否有未成年入場情事，另外也可在刑事案件發生時，減少過濾涉案人身分的時間。
第四警分局指出，今年與轄內X-CUBE、Superhouse協調，提升自主管理措施，近月來，業者已全面實施「過卡辨識身分」機制，透過嚴格門禁制度，逐一確認入場者身分，對於具治安疑慮或身分不明者，一律拒絕入場消費，藉此保障消費者夜間休閒安全，營造安全無虞的娛樂空間。
第四警分局表示，夜店推動該機制後，已在本月初、中旬，分別破獲兩起竊盜案，查獲彭男、陳男在夜店包廂內，行竊現金、手機、行動電源、香菸等案件，顯見該機制對於維護社會治安有幫助。
台中市第四警分局、少年警察隊、警犬隊、保大、教育局等單位，昨晚10時許至今天凌晨1時許，執行青春專案臨檢勤務，由副局長林逢泉於28日率隊，動員577名警力，針對青少年深夜易聚集之場所，包括夜店、網咖、KTV等展開大規模臨檢稽查，並同步邀集業者共同簽署保護青少年協議，攜手打造安全營業環境，避免未成年於深夜時段逗留在外。
第四警分局統計，今年1月以來，已在夜店周邊查獲酒駕案件80件，未來將持續在暑假期間，加強夜間巡邏與酒駕取締，展現打擊犯罪、守護青少年的堅定決心。
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