屏東住家延長線插滿各種電器釀火災延燒鄰居 法院判公共危險
屏東縣程姓男子長期將延長線插滿電器設備，水煮電鍋、刮鬍刀、手機充電線與電風扇，讓延長線長期通電狀態且放置地面，造成電源線產生高溫破損引發火災，火勢延燒鄰居，屏檢依公共危險罪起訴，屏東地院審理，判程男犯失火燒燬住宅以外之物罪，處拘役30天，可易科罰金，可上訴。
屏檢起訴，程男在房屋1樓客廳北側牆面開始串接兩條延長線到房屋1樓臥室東側地面處使用，並在延長線插座插有煮水電鍋，刮鬍刀、手機充電線與電風扇等電器設備，且平日都沒有將該電器設備的插頭從延長線插座拔除，或將延長線插頭拔掉，導致延長線長期呈現通電狀態。
屏檢起訴指出，火災發生2024年10月29日11時23分許，因為延長線長期放置在地面，經常發生電源線拉折的情形，造成電源線產生局部高溫，導致塑膠絕緣批覆老舊劣化或破損，產生高溫電弧火花，引燃臥室內東側地面餐桌下方的雜物，因此迅速在房屋內擴大延燒，火勢蔓延到隔壁兩戶鄰居，導致公共危險。
檢方起訴指出，幸好鄰居任男發現火災趕緊報案，消防人員到場撲滅火勢，火災現場勘驗，才發現是延長線插滿各種電器設備釀成火災。
判決指出，因程男疏失，沒有將電器在不使用狀態下拔下插頭，或將線路從電源插座拔除，讓延長線長期呈現通電狀態，導致火災發生，危急公共安全，考量程男坦承犯行，也與部分被害人達成和解，但和其他被害人對賠償金仍無共識，無法和解，因此判處拘役30天，可易科罰金。可上訴。
消防局提醒，選購延長線，考量使用距離及空間，避免購置過長延長線，減少電線捆綁；電線使用時，應盡可能平鋪或自然方式展開。除捆綁外，電線本身遭擠壓，也會產生不當凹折，使用環境應特別留意。另外，當發現插座孔有綠繡、焦黑，發熱、插頭插入插座後有鬆動情形，要更換插座，購買時要檢查具有商品安全標章及CNS插座。另外，插座長期不用時，建議使用插座保護蓋。
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