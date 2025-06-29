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捍衛師道！苗栗學生不實檢舉開黃腔 老師告贏獲賠5萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣一名國中生去年8月不實檢舉老師上課開黃腔等罪狀，校方調查認定全部沒有，老師主張 「對認真課堂管理老師乃是精神折磨」，提告侵害名譽賠償5萬元，苗栗地方法院最近判決老師勝訴。

苗栗縣各級學校產業工會昨晚聲援，支持老師為了證明清譽及老師的尊嚴，提起民事訴訟，勝訴判賠5萬元，或許連支付律師費都不夠，但捍衛老師的尊嚴這件事，不是金錢可以衡量的。

判決書指出，國教署民意信箱去年8月接獲檢舉，指出苗栗縣一名國中老師上課長期開黃腔，一節課會有數十次，還會有性暗示的手勢，造成學生不舒服，此外，老師持續情緒不穩，吼罵、拍桌摔打教室內用品，及甩門等暴力行為恐嚇學生，且曾經對學生大聲爆粗口行為，因此還被大批學生聽到且模仿。

校方啟動校園性別事件調查，訪談13名同學，其中8人回答不會開黃腔，5人回答鮮少開黃腔，其中1人提及因課程內容講到婦女在產房生產過程，因此會有不舒服情況，檢舉內容沒有任何證據可實其說，且3名受訪者認為疑似因作弊被抓到，心生不滿檢舉老師，今年2月調查報告，調查委員一致認定不符合性別平等教育法規範的性騷。　

另，13人沒有人認為老師有情緒失控問題，8人回答上課太吵，老師會拍打講桌或黑板，3人回答口頭報告太差，老師會拍打講桌或大聲斥責，2人回答老師不會有這些行為，調查結果認定老師行為手段與所受的外在情境影響，為維持教學秩序和教育活動正常進行的必要管教行為，屬教師業務上之正當行為。

老師主張學生不實指控，致使名譽受損，引發精神痛苦，包括焦慮及生活困擾，且接受各種調查曠日廢時，對認真課堂管理老師乃是精神折磨，請求賠償慰撫金5萬元，一審認定學生未盡合理查證不實指控，足以貶損社會上對老師個人評價，侵害老師名譽，最近判決學生及法定代理人賠償5萬元，並計算法定利息，全案仍可上訴。

苗栗縣一名國中生不實檢舉老師上課涉開黃腔等不當行為，苗栗地方法院認為被告學生無合理查證，侵害老師名譽，最近判決賠償5萬元。本報資料照片
苗栗縣一名國中生不實檢舉老師上課涉開黃腔等不當行為，苗栗地方法院認為被告學生無合理查證，侵害老師名譽，最近判決賠償5萬元。本報資料照片

苗栗縣 情緒 性別

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