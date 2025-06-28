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捏造社區維修、發禮金侵占188萬 竹北豪宅總幹事下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳男受僱於保全公司，卻於擔任竹北市某豪宅社區總幹事期間，涉嫌偽造住戶簽名、虛構工程付款單據，以及捏造節慶禮金發放等理由陸續提領社區資金188萬元。新竹地院依業務侵占罪判處陳男有期徒刑10月，並追徵其犯罪所得。

判決書指出，50歲陳男自2019年起擔任竹北某社區總幹事，負責管理社區行政與帳務，期間多次在未經住戶同意下，偽造付款單據與住戶簽名，再以假工程或假裝潢名義提領社區資金，將公款項侵占入己，受害人包括多位住戶、承包商及其所屬的保全公司。

檢方調查，陳男任職2年間，不僅多次冒簽住戶名義申領裝潢保證金，還捏造工程訂金、管理費、住戶溢繳退費與節慶禮金發放等理由提領社區資金，總計共侵占32筆款項，總額達188萬901元。

陳男甚至還偽造付款申請單，向管委會請領1萬5千元訂金後，再轉交給假工程公司帳戶，佯裝社區維修支出。社區主委發現帳目不符後報警，陳男案發後到派出所自首，並將1萬5千元返還。

法官認為，陳男身為社區總幹事，應善盡管理社區資金之責，卻多次偽造住戶簽名、虛構付款事由，利用職務便利侵占公款，顯見其守法意識薄弱，嚴重侵害住戶財產權益。

法官審酌陳男犯後自首並坦承不諱，態度尚可，惟全案侵占金額高達188萬餘元，且陳男至今尚未與管委會達成和解，最終依業務侵占罪判處有期徒刑10月，並追徵其犯罪所得。

新竹陳男受僱於保全公司，卻於擔任竹北市某豪宅社區總幹事期間，涉嫌偽造住戶簽名、虛構工程付款單據，以及捏造節慶禮金發放等理由陸續提領社區資金188萬元。（圖為竹北街景，僅示意）記者黃羿馨／攝影
新竹陳男受僱於保全公司，卻於擔任竹北市某豪宅社區總幹事期間，涉嫌偽造住戶簽名、虛構工程付款單據，以及捏造節慶禮金發放等理由陸續提領社區資金188萬元。（圖為竹北街景，僅示意）記者黃羿馨／攝影

新竹 侵占 住戶

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