快訊

金曲獎不斷更新／someshiit 山姆新人獎 《AAA》奪首金

大巨蛋刑事警察局旁爆衝突 Uber司機慘遭男騎士一家大小圍毆倒地

「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接恐嚇電話

聽新聞
0:00 / 0:00

「藉口洗牙太痛」爆打女牙醫 竹聯靜安會要角夏安、1成員羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

21歲男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹聯幫靜安會要角夏尉瀧處理千萬債務引起，昨搜索拘提6人到案，台北地檢署複訊後認為夏尉瀧與小弟周文瀚涉嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。法院今裁定夏尉龍，周文瀚2人羈押禁見，目前包含周子鈞全案已羈押3人。

據了解，綽號「夏安」的夏尉瀧供稱，他確實有受陳中義委託處理債務，但從未恐嚇女牙醫，都是理性跟對方協商如何返還抵押權狀，他不認識周子鈞，也沒教唆周子鈞打人，不知道女牙醫為何被打。

沈姓女醫師控訴，她借款1千5百萬元給陳中義，沒想到陳中義事後不還錢，她提告勝訴後對方還厚臉皮，多次找黑道出面「債務協商」，聲稱要先拿回抵押權狀才還款，這行為根本是想直接坑她的錢。

據調查，陳中義分別向沈姓女醫師及另名劉姓男子借款1500萬元，陳男拿出房屋權狀作擔保，並交付給沈女抵押，陳男借得款項後，今年4月為了抵押權狀返還的事，委託夏尉瀧前往「處理」，劉男也因相關事情遭人恐嚇。

檢警調查，夏尉瀧、閻道至與周文瀚曾赴沈姓女牙醫診所談判，過程中有嗆堂口名號，令對方心生畏懼，最後因談判沒結果，涉教唆周子鈞假借洗牙修理沈女。

沈姓女牙醫被打當天，因診所冷氣要維修，早上沒有約診，但周子鈞闖入後堅持看診，且看到診療椅前有攝影機，頻頻表示要換其他位置，所幸沈女堅持不換位，才錄下暴力事件過程，由於沈女被打到差點重傷，檢方先前已聲押禁見周子鈞獲准。法院今裁定夏尉龍，周文瀚2人羈押禁見，目前全案已羈押3人。

竹聯幫靜安會要角夏安（中）涉教唆小弟毆打沈姓女牙醫，今遭羈押。記者蕭雅娟／攝影
竹聯幫靜安會要角夏安（中）涉教唆小弟毆打沈姓女牙醫，今遭羈押。記者蕭雅娟／攝影

醫師 竹聯幫 牙醫 恐嚇 債務

延伸閱讀

嘉檢偵辦罷綠陳冠廷死人連署 何博倫遭羈押抗告…法院駁回

涉教唆毆打女牙醫 竹聯夏安聲押 地球村老闆200萬交保

涉教唆小弟暴打女牙醫 竹聯幫靜安會大哥夏安遭聲押

影／痛毆女牙醫...竹聯幫涉幫喬千萬債務 地球村負責人今移送畫面曝光

相關新聞

「藉口洗牙太痛」爆打女牙醫 竹聯靜安會要角夏安、1成員羈押禁見

21歲男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹...

子控父奪走亡母660萬遺產、房產 法官這原因判父親勝訴

新竹邱男控告父親在母親過世後，私下提領母親帳戶裡的660多萬元與美金1萬3千多元，甚至把母親名下房產過戶到自己名下，要求...

影／北市女開車酒駕被抓 質疑警沒給水漱口聲請提審...法官打臉

李姓女子日前酒駕行經北市警中山分局路檢點，自稱沒喝酒卻有酒精反應，酒測值每公升0.25毫克被依現行犯逮捕，她事後認為被警...

新竹市金店面月收17萬 男買下土地卻分不到租金原因曝

新竹鄭男買下市中心一筆土地後，發現上面蓋的房子早就出租多年，自己卻從沒拿過一毛租金，氣得提告兩名共有人葉女與蔡男，要求返...

獨／台中酒店女吵架猛扯圍巾勒昏男友 害摔斷頸椎腦出血死亡

台中從事酒店經理的馬姓女子和交往10多年的林姓男友吵架，竟猛拉他圍巾12秒勒昏對方，害林後仰撞到後腦，事發後林仍有意識不...

竹科女小跑步過馬路遭撞亡 駕駛未停讓這原因獲緩刑

新竹24歲李男去年晚間開車行經竹科一處無號誌三岔路口時，未依規定禮讓行人，將在行人穿越道上小跑步通過的羅女撞死。新竹地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。