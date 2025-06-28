子控父奪走亡母660萬遺產、房產 法官這原因判父親勝訴

新竹邱男控告父親在母親過世後，私下提領母親帳戶裡的660多萬元與美金1萬3千多元，甚至把母親名下房產過戶到自己名下，要求返還遺產。新竹地院審理，認為邱男無法證明邱父構成侵權或取得款項無法律依據，判邱男敗訴。

判決書指出，邱母鄧女與邱父婚後育有3名子女，鄧女於2019年12月4日病逝，邱男與父親、2名妹妹是邱母的法定繼承人。其中邱男因人在大陸工作，直到接獲通知才短暫返台奔喪，不久又回到大陸。

邱男主張，自己長年在大陸工作，直到母親病危與往生時才返台奔喪，之後發現母親名下多筆不動產與存款已遭過戶或轉出，且其中有部分是在母親意識不清時或死後所提領，懷疑父親未經同意擅自處分，要求返還全數遺產。

邱父則表示，鄧女生前有自己去銀行，也曾和他一起去辦轉帳，有些是鄧女自己操作，有些是他協助辦理，都是鄧女同意的。至於鄧女過世後的提款，是用來處理塔位、喪禮等費用，並非據為己有。他也強調，這些事情邱男全不知情，是因為長年不在台灣、不管家事。