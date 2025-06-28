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影／北市女開車酒駕被抓 質疑警沒給水漱口聲請提審...法官打臉

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓女子日前酒駕行經北市警中山分局路檢點，自稱沒喝酒卻有酒精反應，酒測值每公升0.25毫克被依現行犯逮捕，她事後認為被警察強迫酒測，且員警並未提供飲用水漱口聲請提審，法官審理認為逮捕無虞，裁定駁回，李女警詢後被依公共危險罪嫌移送法辦。

中山警方18日凌晨0點多，在新生北路及長安東路口執行酒測勤務，攔查一輛汽車發現駕駛李女（25歲）有酒容，經酒精檢知器感應有反應，要求下車施行酒測吹氣。

孰料李女一下車就衝去後車廂要拿運動飲料飲用，見被員警制止，反問「運動飲料是我的財產，為什麼不能喝？」員警告知規定，李女仍不解，致電問律師得知真的不能喝自己的飲料後，開始在馬路上做開合跳、催吐等舉動。

警方見李女十分消極，期間兩次對酒測器吹嘴吹氣，疑因吹氣中斷未成功檢測，員警告知若不配合要開立拒測罰單，李女才配合，沒想到酒測值每公升0.25毫克，已違反刑法公共危險罪。

李女做筆錄時，她回想認為自己被強迫酒測，且員警在酒測當下沒提供飲用水漱口，聲請提審，警方立刻暫停偵詢，將她帶至法院開庭。

法官審理勘驗員警執法秘錄器，認為並無強迫疑慮，且李女在場沒說有喝酒、也沒有要求漱口，因此提審無理由，裁定駁回，認定逮捕合法；李女警詢後被依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

中山警方呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅，無論是在何種情境下，酒後駕車都可能帶來難以預料的危險，絕不可心存僥倖，將持續加強查緝酒駕犯罪，保障民眾生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓女子日前開車酒駕，酒測值每公升0.25毫克被依現行犯逮捕，因自認警察強迫酒測，且員警並未提供飲用水漱口聲請提審，法官審理後裁定駁回。記者翁至成／翻攝
李姓女子日前開車酒駕，酒測值每公升0.25毫克被依現行犯逮捕，因自認警察強迫酒測，且員警並未提供飲用水漱口聲請提審，法官審理後裁定駁回。記者翁至成／翻攝
李姓女子日前開車酒駕，酒測值每公升0.25毫克被依現行犯逮捕，因自認警察強迫酒測，且員警並未提供飲用水漱口聲請提審，法官審理後裁定駁回。記者翁至成／翻攝
李姓女子日前開車酒駕，酒測值每公升0.25毫克被依現行犯逮捕，因自認警察強迫酒測，且員警並未提供飲用水漱口聲請提審，法官審理後裁定駁回。記者翁至成／翻攝

酒駕 酒測

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