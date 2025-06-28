新竹市金店面月收17萬 男買下土地卻分不到租金原因曝

新竹鄭男買下市中心一筆土地後，發現上面蓋的房子早就出租多年，自己卻從沒拿過一毛租金，氣得提告兩名共有人葉女與蔡男，要求返還60多萬租金，並每月支付5萬1千元的「應得租金」。新竹地院審理認為，房子並非鄭男所有，判鄭男敗訴。

判決書指出，鄭男於2024年3月買下新竹市某地段連號的2筆土地各八分之三持分，但這塊地上早已蓋有房子，且每月以17萬元出租給某樂器行。鄭男認為自己是新地主，就算房子不是他的，也應該依土地占比分租金，依照房屋與坐落土地比例，他每個月應分得5萬1000元。

葉女與蔡男表示，這間房子原本是蔡男妻子陳女與葉女共同所有，陳女過世後，土地由子女們繼承，房子則由配偶蔡男繼承。兩人是在2023年6月與承租方簽約，當時租金會依法扣稅與補充健保費，實際每月各分到約7萬多元。他們強調，鄭男雖然後來買下土地持分，但並沒有取得出租房子的權利。