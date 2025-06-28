新竹市金店面月收17萬 男買下土地卻分不到租金原因曝
新竹鄭男買下市中心一筆土地後，發現上面蓋的房子早就出租多年，自己卻從沒拿過一毛租金，氣得提告兩名共有人葉女與蔡男，要求返還60多萬租金，並每月支付5萬1千元的「應得租金」。新竹地院審理認為，房子並非鄭男所有，判鄭男敗訴。
判決書指出，鄭男於2024年3月買下新竹市某地段連號的2筆土地各八分之三持分，但這塊地上早已蓋有房子，且每月以17萬元出租給某樂器行。鄭男認為自己是新地主，就算房子不是他的，也應該依土地占比分租金，依照房屋與坐落土地比例，他每個月應分得5萬1000元。
葉女與蔡男表示，這間房子原本是蔡男妻子陳女與葉女共同所有，陳女過世後，土地由子女們繼承，房子則由配偶蔡男繼承。兩人是在2023年6月與承租方簽約，當時租金會依法扣稅與補充健保費，實際每月各分到約7萬多元。他們強調，鄭男雖然後來買下土地持分，但並沒有取得出租房子的權利。
法官認為，根據民法規定，如果土地與房屋原本是同一人所有，之後才分別賣給不同人，房屋所有人仍可以合法使用這塊地，也可以出租。鄭男雖然現在是部分土地共有人，但房子不是他的，沒有權利要求分得租金，最終判鄭男敗訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言