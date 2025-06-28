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獨／酒店女和男友吵架「猛拉他圍巾」 害昏厥摔倒…隔天竟死亡

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獨／台中酒店女吵架猛扯圍巾勒昏男友 害摔斷頸椎腦出血死亡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事酒店經理的馬姓女子和交往10多年的林姓男友吵架，竟猛拉他圍巾12秒勒昏對方，害林後仰撞到後腦，事發後林仍有意識不願就醫，2個多小時突昏迷送醫不治，其顱骨、頸椎都骨折且腦出血，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴馬女。

檢警調查，馬女（59歲）和林男是交往超過13年的男女朋友，2人同居東區住處，今年2月9日晚上8點多雙方因故在社區1樓大廳爭吵，馬ㄧ氣之下用雙手拉緊林男的圍巾長達12秒，釀對方昏厥倒地撞到後腦。

警方當晚獲報有人路倒，趕赴現場時林男已經恢復意識，他也向消防人員表示不需要送醫、不用警方協助，並與馬女一同搭電梯上樓回房間休息。

未料當晚11點多，林男撞擊後腦傷勢惡化，他突然陷入昏迷，馬女見狀拜託去區警衛協助叫救護車，林經緊急送醫搶救，仍於隔天因顱骨、頸椎骨折及腦出血等死亡。

警方接獲醫院通報再深入追查，10日詢問社區警衛、調閱相關畫面，發現案發現馬、林當晚爭執當下，馬有出手拉圍巾才釀林倒地撞到後腦身亡。

據了解，馬女、林男當天疑因酒後起爭執，但雙方交往多年也無家暴紀錄，加上2人體型相當，警方研判馬酒後一時情緒激動才拉扯林的圍巾造成悲劇。

台中地檢署根據相關證詞、遺體相驗，及現場畫面等證據，認定馬嫌疑重大，依家暴傷害致死罪嫌起訴她，全案將由台中地院國民法庭審理。

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急診室示意圖。圖／報系資料照
急診室示意圖。圖／報系資料照

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