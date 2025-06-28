竹科女小跑步過馬路遭撞亡 駕駛未停讓這原因獲緩刑

新竹24歲李男去年晚間開車行經竹科一處無號誌三岔路口時，未依規定禮讓行人，將在行人穿越道上小跑步通過的羅女撞死。新竹地院依過失致死罪判刑10月。由於李男自首且與家屬和解，法官予以緩刑2年。

判決書指出，2024年10月16日晚間，李男駕駛汽車行經新竹科學園區內一處三岔路口，明知行近行人穿越道應暫停禮讓，但卻未減速觀察，直接撞上正在小跑步過馬路的羅女，導致對方頭部重創、傷重不治。

李男事後未逃逸，於警方到場時主動承認肇事，並接受調查，法院認定其具自首情節，依法減輕其刑。但李男駕駛汽車行經行人穿越道，不依規定讓行人優先通行，因而致人死亡，依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定，加重其刑至二分之一。