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竹科女小跑步過馬路遭撞亡 駕駛未停讓這原因獲緩刑
新竹24歲李男去年晚間開車行經竹科一處無號誌三岔路口時，未依規定禮讓行人，將在行人穿越道上小跑步通過的羅女撞死。新竹地院依過失致死罪判刑10月。由於李男自首且與家屬和解，法官予以緩刑2年。
判決書指出，2024年10月16日晚間，李男駕駛汽車行經新竹科學園區內一處三岔路口，明知行近行人穿越道應暫停禮讓，但卻未減速觀察，直接撞上正在小跑步過馬路的羅女，導致對方頭部重創、傷重不治。
李男事後未逃逸，於警方到場時主動承認肇事，並接受調查，法院認定其具自首情節，依法減輕其刑。但李男駕駛汽車行經行人穿越道，不依規定讓行人優先通行，因而致人死亡，依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定，加重其刑至二分之一。
法官審酌，李男未確實遵守交通規則，釀羅女死亡，對家屬造成重大傷痛。考量李男犯後坦承犯行，與家屬和解，檢察官與家屬亦不反對緩刑，加上李男無前科，收入不高，最終依過失致死罪判刑10月。緩刑2年，緩刑期間接受保護管束，須於1年內完成3場法治教育課程。
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