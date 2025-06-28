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未熄菸蒂...新竹木作工作室爆炸起火 波及鄰廠76機台判刑6月
新竹劉男在承租鐵皮屋經營木作工作室期間，因抽菸後未將菸蒂確實熄滅，導致火苗蓄熱引燃堆積木屑釀成火災，不僅燒毀建物，更波及鄰近工廠設備。新竹地院依失火燒燬現有人所在建築物罪，判處劉男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。
判決書指出，劉男於2022年12月17日下午5時許離開工作室時，未確認菸蒂是否完全熄滅。當晚深夜1時許，附近住戶聽見爆炸聲驚覺起火，報警後經消防人員撲滅火勢。
消防署鑑識報告顯示，起火點為工作室內木作鋸台地面附近，該處堆有木屑並發現未燃燒的菸蒂，研判為菸蒂蓄熱引發火災，排除其他電器、縱火等起火原因，且火勢不僅燒燬劉男所租用的木作工作室，也延燒至西側工廠，煙燻76機台。
劉男否認犯行，辯稱菸蒂非其所留。但法官調查，該工作室平常沒有別人會出入，案發那周只有劉男進入工作室，且根據火調結果、現場照片及劉男供述承認有抽菸習慣，最終認定劉男未確實熄滅菸蒂，釀成火災。
法官認為，劉男未注意起火風險即離去，致公共安全與他人財產受重大損失，且事後未坦承犯行、也未與被害人和解，最終依失火燒燬現有人所在建築物罪，判處劉男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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