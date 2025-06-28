不甘家人受辱！高雄女子監獄受刑人痛打舍友 多關4個月
高雄女子監獄一名李姓受刑人因為家人前來接見帶了會客菜，她開心帶回舍房要與舍友們分享，沒想到竟被其中一名羅姓舍友侮辱，讓李女氣不過拿保溫瓶狂K羅女，還氣到對羅女飆罵「見一次打一次」，讓羅女反告她傷害，李女因此被判4個月有期徒刑。
判決書指出，李女與羅女是高雄女監的受刑人兼同房舍友，今年1月15日晚上7時許，李女的家人帶著會客菜來看李女後，李女便把會客菜帶回舍房要與舍友們分享，未料羅女看到李女特意待會客菜回來，竟當著李女的面開酸羞辱，讓李女當場氣到動手打羅。
李女除了拿保溫瓶K羅女，獄警趕到後將李女帶離時，李女還在舍房門口對著羅女飆罵「見一次打一次」，讓羅女感到心生畏懼。
李女辯稱，她覺得被羅女侮辱到家人的心意，才會氣到打羅，但並沒有恐嚇羅，她會說出「見一次打一次」不是針對羅，而是在舍房外對著監獄主管所說。
高雄地院法官經審理認為，李女確實涉犯傷害、恐嚇危害安全犯行，認為李女因為一點小事情就任意對人傷害恐嚇，造成羅女受傷又心生畏懼，行為不可取，因此依法判刑4個月有期徒刑，得易科罰金、全案仍可上訴。
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