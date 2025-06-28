房客耍賴不繳房租 新竹房東斷水逼搬遷反挨告判刑2月

新竹彭男與范男簽訂5年租約，將自宅出租作為老人聚會所，但范男自租約第2個月起就以有糾紛為由拒繳房租。彭男一氣之下，竟在范男營業期間強行切斷水源，導致范男無水可用。新竹地院認定彭男構成強制罪，判刑2月。

判決書指出，房東彭男約定出租自宅由范男承租使用，租期自2023年3月1日至2028年2月28日止，每月租金6萬元，水源由彭男另處住宅免費供應。范男自2023年4月起未繳租，彭男於5月13日下午1時30分許，不顧范男正在屋內營業且使用水源，仍將房屋水源切斷，范男氣得報警，檢方依妨害自由罪嫌起訴彭男。

彭男辯稱，當日僅是維修自宅水管，非故意斷水。但法官調查發現，彭男早先在偵訊中坦承因對方未付租金而切斷水源，LINE對話亦可見其多次強調水源「本來就是房東的」，並認為范男「免費使用已經占便宜」。此外，證人亦證實雙方在簽約時，已明確同意由彭男免費提供水源。