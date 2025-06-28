他犯官符…把一袋金紙丟入台南地檢署內 下場曝

楊姓男子因官司糾紛心生嫌隙，5月28日下午2時11分將一袋金紙沿柵欄丟入台南地檢署草地內被逮，警方依涉社會秩序維護法送辦，他辯稱，因官司問題諮詢廟公，依廟公指示購買一疊金紙放在地檢署附近，藉此「增進兵馬」，台南簡易庭認他藉端滋擾公共場所，處罰鍰3000元。

台南簡易庭指出，楊男未循法律途徑或其他妥適方式解決訴訟問題，逕自於台南地檢署放置祭祀用紙錢，然而，他刻意於祭拜或普渡外場合放置冥紙，通常可解為寓有使人沾晦氣、觸霉頭，甚詛咒發生不幸等滋擾他人用意存在。

台南簡易庭表示，楊男此舉將使於該處所內辦公或其他往來之人受到滋擾，已逾越在一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，並影響其他公眾日常生活，已擾及公眾場所安寧秩序致難以維持或回復程度。