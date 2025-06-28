快訊

債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

高雄鬧區86歲老翁騎鐵馬闖紅燈... 遭重機騎士撞飛慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

他犯官符…把一袋金紙丟入台南地檢署內 下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓男子因官司糾紛心生嫌隙，5月28日下午2時11分將一袋金紙沿柵欄丟入台南地檢署草地內被逮，警方依涉社會秩序維護法送辦，他辯稱，因官司問題諮詢廟公，依廟公指示購買一疊金紙放在地檢署附近，藉此「增進兵馬」，台南簡易庭認他藉端滋擾公共場所，處罰鍰3000元。

台南簡易庭指出，楊男未循法律途徑或其他妥適方式解決訴訟問題，逕自於台南地檢署放置祭祀用紙錢，然而，他刻意於祭拜或普渡外場合放置冥紙，通常可解為寓有使人沾晦氣、觸霉頭，甚詛咒發生不幸等滋擾他人用意存在。

台南簡易庭表示，楊男此舉將使於該處所內辦公或其他往來之人受到滋擾，已逾越在一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，並影響其他公眾日常生活，已擾及公眾場所安寧秩序致難以維持或回復程度。

法官審酌楊男的智識程度、行為動機、手段目的等一切情況，認他藉端滋擾公共場所處罰鍰3000元。

楊姓男子因官司糾紛心生嫌隙，5月28日將一袋金紙沿柵欄丟入台南地檢署西側側門草地內被逮，台南簡易庭認他藉端滋擾公共場所處罰鍰3000元。記者邵心杰／攝影
楊姓男子因官司糾紛心生嫌隙，5月28日將一袋金紙沿柵欄丟入台南地檢署西側側門草地內被逮，台南簡易庭認他藉端滋擾公共場所處罰鍰3000元。記者邵心杰／攝影

金紙 台南

延伸閱讀

南市研考會主委蒙志成涉貪 檢方複訊後夫妻分別以50萬、5萬交保

影／台南市府研考會主委蒙志成疑私用公務車遭搜索 他喊冤：被亂檢舉

彰化市寺廟被檢舉煙囪狂冒煙 環保局稽查暫未見空汙

影／挑戰玄天上帝？年輕男闖百年古蹟菱洲宮摔金紙、丟神筊

相關新聞

OAT網站...南投、新北逾600女遭偷拍 2男賣性影像各50萬交保

南投黃姓男子成立OAT網站、群組非法販賣偷拍的性影像，他專挑當地小吃店女廁架針孔，4年竊錄236名女性，另名廖姓同夥選在...

房客耍賴不繳房租 新竹房東斷水逼搬遷反挨告判刑2月

新竹彭男與范男簽訂5年租約，將自宅出租作為老人聚會所，但范男自租約第2個月起就以有糾紛為由拒繳房租。彭男一氣之下，竟在范...

他犯官符…把一袋金紙丟入台南地檢署內 下場曝

楊姓男子因官司糾紛心生嫌隙，5月28日下午2時11分將一袋金紙沿柵欄丟入台南地檢署草地內被逮，警方依涉社會秩序維護法送辦...

從國民法官到法庭直播 司法為何總難獲人民信任

從前總統蔡英文時期推出的國民法官，到立法院27日立法通過的的法庭直播相關規定，背後都是司法不受民眾信任下的產物，司法院及實務界司法人員在遺憾之餘，更應思考的是：孰令致之？

獨／外遇男老來淒慘 遭控幼時打兒到失聰、跛腳 判3孩免扶養

基隆一名七旬男子因行動不便，生活無法自理，由市府安置養護單位，三名小孩都已成年，小孩指控生父在其年幼時外遇後酗酒、甚少返...

台南市研考會主委涉貪交保 市府准辭

台南市政府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當使用主管特支費，檢調前天發動搜索，晚間依涉貪汙治罪條例等罪嫌移送台南地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。