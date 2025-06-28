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OAT網站...南投、新北逾600女遭偷拍 2男賣性影像各50萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投黃姓男子成立OAT網站、群組非法販賣偷拍的性影像，他專挑當地小吃店女廁架針孔，4年竊錄236名女性，另名廖姓同夥選在新北中和女廁偷拍釀419人受害；2人去年7月遭羈押至今，台中地院以2人和部分被害人和解，認無羈押必要，裁定各50萬元交保。

台中地檢2023年破獲Telegram上的「SCP」非法兒少性影像群組，有幹部、會員另起爐灶，前後成立「OAT」暗網，並轉戰至Telegram成立「OAT」群組。

檢方查出，黃男（32歲）在TG上暱稱「AW」，2020年起在南投肉圓店、牛肉麵店廁所內，拿抹布包裹微型攝影機朝馬桶偷拍女顧客，還將影片剪輯命名為「阿銀」、「藝術家」系列，4年來偷拍多達236名女性，當中包括16名未成年女子。

廖男（25歲）2022年起在新北中和1處公園用手機偷拍女子如廁，後於TG社群以暱稱「小丑」並四處搜集偷拍影像分別製成「倪霸」、「青山」系列，共419名女子受害，包括4名未成年；另還有張姓、李姓及江姓3名會員，同樣涉及偷拍、交易性影像。

檢方去年7月8日搜索，查扣手機、電腦、硬碟及微型攝影機等犯罪工具，將黃、廖向法院聲押獲准；同年11月依兒童少年性剝削防制條例等起訴移審，台中地院2度延長羈押。

中院認為，黃男、廖男坦承犯行，雖有被害人未到案仍有串證之虞，但考量2人和部分被害人和解賠償，已無羈押必要，日前裁定各50萬元交保、限制出境出海8月。

檢察官不服抗告，主張2人嫌疑重大，自電腦中會員名冊顯示仍有共犯在逃，仍有串滅證之虞，且2人偷拍手法、蒐羅性影像技巧熟稔，又上網販賣牟利，有反覆實施可能，且網路資料易滅失，在未獲清查所有被害人前仍有羈押必要，不能僅因和部分人和解就交保。

台中高分院指出，2人全部認罪、積極調解，正面應對訴訟，檢察官以有共犯在逃、網路資料易滅失，在未清查所有被害人前，認串滅證之虞，似意欲以羈押2人，以利調查其他共犯，與羈押目的不符，原審命2人各50萬元交保、限制出境出海，足以替代羈押，無繼續羈押必要，駁回抗告。

黃男、廖男偷拍釀600多名女子受害，法院以2人認罪、和部分被害人和解，裁定各50萬元交保。示意圖／ingimage
黃男、廖男偷拍釀600多名女子受害，法院以2人認罪、和部分被害人和解，裁定各50萬元交保。示意圖／ingimage

被害人 偷拍

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