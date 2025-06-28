獨／外遇男老來淒慘 遭控幼時打兒到失聰、跛腳 判3孩免扶養

基隆一名七旬男子因行動不便，生活無法自理，由市府安置養護單位，三名小孩都已成年，小孩指控生父在其年幼時外遇後酗酒、甚少返家，曾持鐮刀砍母，還拿棍子打到一名小孩跛腳、一名耳朵失聰等，多靠鄰里救濟及母親工作養大，法官日前判決三名小孩免除扶養生父的義務。

基隆地院判決書指出，七旬男子現因行動不便，生活無法自理，經基隆市政府安置於養護單位，沒有所得，名下也無財產。他的三名已成年的小孩向法院聲請免除對生父的扶養義務，並提出醫院等相關診斷證據。

三名小孩均指控生父在他們年幼時，因有外遇、酗酒行為，甚少返家，未扶養照顧母親和小孩，若有返家也常毆打母親及小孩。其中一名小孩表示，小時遭生父毆打致一耳失聰；另名小孩說，曾遭生父吊起以棍子毆打、抓起來摔，更毆打致右腳跛腳，休養1月始得行走；另一小孩說，曾遭生父恐嚇要將他賣掉。

這名生父答辯指他很疼也很喜歡小孩，雖曾打過小孩，但是基於教育，且未曾打到耳聾，亦未打到跛腳、吊起來打，他僅以細竹絲在小孩年幼做錯事時懲罰，且未經常毆打小孩母親，僅偶爾打巴掌而已，次數很少，更無持刀砍小孩母親情事。

生父表示，小孩母親未工作，是他在外做工賺錢，所賺取金錢均交予小孩母親，每個月至少給付2萬元，她若沒錢會再跟他索要，他會再給，且離婚後還一直給付至小孩成年，指小孩所言不實。

小孩母親到庭證稱，他在外面養女人，沒什麼拿錢回家，大概一個月最多只給1、2000元，到了小孩6、7歲左右就完全沒有給任何錢，也沒有照顧他們。小孩都是他的兄弟姐妹資助，還有鄰居會施捨他們飯吃，她有在工廠做加工才把他們養大，他很少回來，一回來心情不好就打她跟三個小孩，都是30幾年前的舊事。