涉教唆小弟暴打女牙醫 竹聯幫靜安會大哥夏安遭聲押

男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧、律師閻道至涉及教唆，台北地檢署27日指揮警方霹靂小組攻堅拘提6人到案，檢察官林易萱訊後認有串滅證之虞，依組織等罪聲押禁見夏尉瀧。

檢警約談對象除夏尉瀧（綽號夏安）、閻道至外，還有地球村負責人陳中義、靜安會3名成員周文瀚、連國翔、徐若修。

閻道至曾是普悠瑪翻覆案司機尤振仲辯護律師，他過去收受竹聯幫明仁會桃園分會蔣姓組長20萬元，替落網的毒犯辯護並洩漏偵查內容，還協助蔣男丟棄手機及逃亡，被檢方依洩密、藏匿人犯等罪起訴，懲戒法院也對閻道至停止執行職務1年。

據沈姓女醫師控訴，她借款1千5百萬給陳中義，沒想到陳中義事後不還錢，她提告勝訴後對方還厚臉皮，多次找黑道出面「債務協商」，聲稱要先拿回抵押權狀才還款，根本是想直接坑她的錢。

檢警調查，陳中義委託夏安處理此事，夏安與閻道等人曾赴沈女牙醫診所談判，過程中有嗆堂口名號，因談判沒結果，教唆周子鈞假借看牙修理沈女。