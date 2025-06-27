路人被狗追受驚嚇 飼主沒繫繩縱犬嚇人社維法罰3000元

蘇男養平時飼養的一隻小土狗在家中，今年5月間，土狗見一名路人經過從住宅內衝出，追逐行人讓其飽受驚嚇報警。法官依違反社會秩序維護法縱容動物嚇人，裁罰蘇男3千元罰鍰。可抗告。

基隆地院判決書指出，今年5月27日上8時15分許，蘇男未以牽繩繫引其飼養的一隻犬隻他住處自由出門活動，後來自民宅竄出追逐郭姓路人，使被害人遭受驚嚇。

法官指出，社會秩序維護法，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰，審酌蘇男未以牽繩繫引、管束他所飼養之犬隻，危及公共秩序、社會安寧，所為不當。

蘇男表示，他養的狗從未咬過人，沒有要嚇路人的意思，平常都有把狗繫繩起來，只有放出去尿尿才會鬆開繫繩，不知會嚇到路人。