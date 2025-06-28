國民法官首審「境外殺人案」！小弟遞槍給大哥 幫助殺人判7年

通緝犯石茂強潛逃海外，去年在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定四名台籍男子涉案，其中男子周昱帆從柬埔寨返台被逮。檢方依殺人罪起訴開槍主嫌王綋騰與周昱帆，也是國民法官法上路後首件「境外殺人案」，台北地院昨依幫助殺人罪判周七年徒刑。

周昱帆多年前從事殯葬業，並當公司老闆王綋騰的司機，得知王到泰國經營大麻店，從二○二三年起不時前往協助王拓展業務，借宿在王泰籍女友曼谷住處。

二○二四年二月廿五日凌晨，王綋騰、周昱帆和朋友許峯源、林廣源、石茂強等人，在王的租屋處會面，席間周遞Ｋ菸給石準備「放鬆」，王、石兩人因金錢糾紛起口角，王憤而朝石的左側太陽穴開槍，再將槍放回周的房間。石茂強因仍掙扎、呼救，王指示周取槍，又朝石的左後腦「補彈」。

周昱帆幫忙擦拭現場血跡，與王綋騰搭車去蘇凡納布國際機場附近棄屍，再前往柬埔寨，等到了首都金邊，周自認與命案無關，同月廿七日搭機返台。

檢警調查，石茂強生前涉運輸毒品，好賭天九牌，在台有筆五百萬元賭債未清償。王綋騰曾錄下自白影片給檢察官，聲稱殺人是自己所為，石茂強長期跟他借錢吸毒，把他弄到傾家蕩產，當天石茂強除繼續要錢，還想威脅他女友，他嚥不下這口氣才行凶。

檢方透過司法互助取得泰國警方蒐集的監視畫面，認為王綋騰四人涉案事證明確，先依殺人罪起訴周昱帆與在逃的王綋騰。

國民法官審理時，周昱帆表示沒有法律知識，律見時才知自己的行為構成幫助殺人，但自認是遭受王綋騰脅迫，當下「沒有選擇」。

檢察官提示錄影畫面，石茂強數度叫喊「救命」，王綋騰則催促周昱帆「快！再拿給我一枝」、「槍拿來給我」，石不斷求饒「兄弟對不起、對不起，我錯了」，當周拿著疑似槍枝的物品再現身，便傳出槍響。

審判長黃怡菁表示，合議庭認為周昱帆事前不知王綋騰會殺人，看到槍擊後也嚇到，王要求去拿槍時，周基於順從習性去取槍，非共同正犯。

王綋騰在凌晨四點十一分開第一槍，四點十五分補槍，周昱帆明知老闆會殺人仍遞槍，構成幫助殺人。合議庭考量周坦承認罪、無前科，有望復歸社會，量處中度刑七年。