有機會逃死？死囚沈文賓律師 聲請閱覽評議簿獲准

男子沈文賓為查逃家妻子下落，與弟弟押走妻舅女友和鄰居，拷問後將兩人溺殺棄屍，一審到更四審都判死刑，二○二○年最高法院駁回上訴定讞。憲法法庭去年作出憲判字第八號判決，要求職業法官科處死刑須「一致決」，沈文賓律師向最高法院、台灣高等法院聲請閱覽評議意見，兩院皆裁准，是憲判八號判決後首件聲請案。

去年關於死刑的憲判八號判決，規定只有犯四種殺人罪，且符合「情節最嚴重」又經「最嚴密正當法律程序」偵審被告才能被處死刑。

憲法法庭規定，最高法院要有強制辯護制度與言詞辯論、警詢或檢察官偵訊時須有辯護人在場、各審級合議庭職業法官評議時須全數同意才能判死；被告犯案、審判時若有精神障礙或其他心智缺陷，而減低辨識能力也不能判死刑，死刑執行前若精神有狀況亦不能執行。表面上「死刑合憲」，但外界詬病「實質廢死」。

沈文賓長期對妻子施暴，妻子不堪虐待而離家，他遍尋妻子不著，二○一二年十二月和弟弟沈文夏開車去宜蘭，到妻舅經營的檳榔攤逼問妻子下落。

沈姓兄弟找不到妻舅，便持槍押走妻舅的潘姓女友、潘女的呂姓友人。途中，沈文賓與二人口角，沈文賓、沈文夏將潘女及呂載到桃園大溪山區，綑綁手腳後丟入灌溉溝渠溺殺，再運往三峽恩主公醫院停車場棄屍。

從宜蘭地院到高院更四審，沈文賓六度被判處死刑，褫奪公權終身，最高法院五年前駁回上訴確定，沈文夏也判刑十九年。

憲判八號後，沈文賓聲請再審，高院今年六月開訊問庭，沈仍在解釋犯罪動機，聲稱僅是把潘女壓入水中二、三分鐘，法官打斷其陳述，反嗆「有人可以忍受被壓在水中二、三分鐘不呼吸嗎？難道是奧運選手嗎？」

沈文賓兩名律師依法院組織法規定，向最高法院、高院聲請閱覽沈案裁定的評議意見。法院認為聲請人既然是沈的辯護人，依法可閱覽評議簿意見，因而裁准。

未來可預見還有其他死刑犯聲請閱覽，但有些死囚定讞年代久遠，評議簿可能佚失，以「利歸被告」角度來看，檢察總長提起非常上訴後，最高法院如認有理由，可撤銷確定判決另行改判，也可發回原審法院更審，有機會逃死。

法界人士指出，死囚未必可據此認為「當初沒有一致決」，如檢察總長或最高法院調查其他證據方法後，認為當初有一致決，即不符提非常上訴事由。