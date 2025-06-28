誤開4年前罰單 宜警道歉撤單

台南一名重機騎士收到一張前車主4年前已繳過的超速罰單，宜蘭警方坦承疏失，已經撤單，但有約160人有相同情況。圖／民眾提供 一名家住台南重機車騎士收到一張在宜蘭的超速罰單，但他今年沒到宜蘭，到監理站申訴，才查出是前車主4年前違規，且已繳罰款。宜蘭警方坦承疏失，有162件，將追究承辦人員行政責任，並檢討製單、審核機制，杜絕類似情形再發生。

該名騎士在社群Threads發文表示，他收到罰單打開發現，照片裡的車子，車牌、車款、車色都和他的車子一模一樣，除了騎士。罰單違規日期為今年6月7日，地點在宜蘭市191線8.12公里北向內車道，應到案日期為今年8月8日，但他今年根本沒去過宜蘭。

他說，到警局報案，警察叫他去監理站申訴，只好隔天請假跑監理站處理，原來是前車主2021年的違規照片，罰款當時已經繳了，所以這是一張2021年違規的已繳罰單，卻重新出爐讓新任車主再繳一次；不過他昨再發文更新後續，監理站已打電話給他致歉，罰單也撤銷。

宜蘭警分局出面坦承疏失並致歉表示，經查是業務單位疏失，不慎將2021年移動式測速照相資料重複入案，本月24日將該批162件舉發單列印寄出，警方發現誤植後，主動行文相關監理機關撤單，並製發書函個別通知受舉發人不用繳納。