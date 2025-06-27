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國造海鯤號潛艦有弊？黃曙光告吳子嘉侵害名譽 法院駁回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

行政院去年核定14年編列2840億籌建7艘新式潛艦量產艦，美麗島電子報董事長、名嘴吳子嘉認為潛艦國造首艘原型艦「海鯤號」有弊，直指潛艦國造專案召集人黃曙光是「貪汙犯」。黃對吳提告求償200萬元。台北地方法院今宣判，認為黃曙光當時主導攸關重大國家議題、機密性的潛艦國造，名譽權應退讓，原告之訴駁回。

黃曙光曾任參謀總長、海軍司令、海軍副司令，認為從軍為國服務超過40年，絕無貪贓枉法，卻遭吳子嘉以來路不明的錄音檔不實指控，承造潛艦國造的台船公司已多次發公開聲明稿澄清此事，去年4月，黃請辭潛艦國造專案召集人和國安會諮詢委員職務，並發聲明「請辭是身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素」。

黃曙光主張，吳子嘉去年1月10日在YouTube頻道「董事長開講」、東森新聞台節目「關鍵時刻」公然指述「那個黃珊珊你的哥哥叫做黃曙光，黃曙光就是貪汙犯」「黃曙光帶著一群人在貪汙，然後還跟民進黨的高層聯合貪汙嘛」等不實內容，指摘、影射他為貪汙犯，足以貶損名譽及社會評價，侵害名譽權，請求應賠償200萬元。

北院去年審理此案，由於涉國防機密採不公開審理。北院認為，吳子嘉個人主觀懷疑潛艦國造涉及舞弊，評論涉及重大國家公共議題，非自行虛構事證而無端質疑黃曙光；吳子嘉使用語言縱使不堪，潛艦國造涉及舞弊事件的公共性及重大性、機密性及黃曙光當時為主導潛艦國造職務的公眾人物，黃曙光名譽權相關保護於此情形，自應有所退讓。

北院認定，吳子嘉言論及評論，尚未逾越言論自由而不具違法性，黃曙光請求吳子嘉應負侵權行為損害賠償責任，為無理由應予駁回。可上訴。

國造潛艦專案小組召集人黃曙光留任國安會諮委。（圖／軍聞社提供 ）
國造潛艦專案小組召集人黃曙光留任國安會諮委。（圖／軍聞社提供 ）

黃曙光 貪汙 潛艦國造 海鯤號 海軍 提告 國防 吳子嘉

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