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指民進黨買廣告攻擊！傅崐萁挨告未出庭 遭求償2百萬
國民黨立院黨團總召傅崐萁日前指民進黨花錢買廣告攻擊，遭民進黨提告求償2百萬元。台北地方法院今首開，傅崐萁委由訴訟代理人到庭，主張相關言論是對公共事務的意見表達。民進黨訴訟代理人則認為，硬拗意見表達在司法實務上不可能被採用。
民進黨今年3月3日提告主張，國民黨立院黨團總召傅崐萁今年2月26日利用立院記者會發表未經任何查證言論，不實指控民進黨花錢置入行銷買媒體攻擊他，提出影片光碟佐證，求償200萬元並登報刊登勝訴啟示。
民進黨提出傅崐萁在立院記者室記者會發言「國民黨接到非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部又有預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊怎樣的置入性行銷，當然傅崐萁一向都是第一名」、「這個中央黨部接到的訊息，包括要買廣播電台，本人也有收到綠媒自己來承認，說這個就是民進黨中央黨部下的，下的預算要做完完全全重傷委員的攻擊」。
被告傅崐萁今未出庭，委由訴訟代理人到庭。訴訟代理人稱，對於民進黨提出傅在記者會上的言論不爭執，此番言論是對於公共事務的意見表達而陳述事實，非議事言論，應受高程度保障。
法官直指，原告是否能提出記者會中發言的上下文，政治人物或公眾人物涉妨害名譽訴訟案件是不能斷章取義，應依循上下文評估動機、目的是否為了公共事務。庭末，法官提醒被告應盡快送答辯狀給原告。全案候核辦。
律師黃帝穎庭後表示，今天首開庭，對於傅崐萁答辯，不知他的實質來源、有無查證依據，意見表達通常是屬於形容詞，如政府執政好不好、壞不壞，但實際上指控花錢買媒體攻擊特定人則是事實陳述，「硬拗意見表達」在司法實務上是不可能被採的。
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