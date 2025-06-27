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影／痛毆女牙醫...竹聯幫涉幫喬千萬債務 地球村負責人今移送畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫靜安會大哥夏安（本名夏尉瀧）疑受地球村補習班負責人陳中義委託，處理逾1500萬元債務，上月教唆小弟周子鈞暴打在北市松山區職業的沈姓女醫師，檢警組專案小組追查，昨天拘提陳中義、夏安、3名小弟、涉案律師閻道至等6人，警詢後今天依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪移送台北地檢署偵辦。

稍早移送畫面曝光，只見陳中義一路遮遮掩掩，躲避媒體拍攝，而夏安和小弟周姓男子則一臉兇狠，不發一語步入地檢署偵訊。

檢警調查，周子鈞上月19日以看診名義接近沈姓女醫師，以「洗牙很痛」為由突然暴怒，從診療椅起身狂揍沈女臉部超過20拳，釀沈女眼窩骨折、鼻血狂流、滿臉鮮血，臉更要做重建手術，期間雖然有冷氣清潔員見狀幫忙報警，但未留在現場，事後沈女再遭周子鈞鎖定，拿起電腦螢幕猛砸，周子鈞犯後逃逸，至松山分局松山派出所投案。

警方釐清發現案情不單純，不僅涉千萬債務糾紛，還有竹聯幫靜安會介入，經逾一個月蒐證，昨天聯合霹靂小組，拘提搜索6處，逮捕陳中義、靜安會大哥夏安和周姓、黏姓、徐姓3名小弟，以及黑幫律師閻道至。

警詢時夏安坦承受人委託，但強調「還沒收到佣金」，而陳中義則辯稱「不知對方是黑道」，警詢後6人今天被依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及傷害罪移送台北地檢署偵辦。

地球村負責人陳中義疑找上靜安會大哥夏安（白衣者），處理千萬元債務糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
地球村負責人陳中義疑找上靜安會大哥夏安（白衣者），處理千萬元債務糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
地球村負責人陳中義（白衣者）疑找上靜安會大哥夏安，處理千萬元債務糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
地球村負責人陳中義（白衣者）疑找上靜安會大哥夏安，處理千萬元債務糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
靜安會周姓小弟（左）因涉嫌捲入千萬債務暴力糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影
靜安會周姓小弟（左）因涉嫌捲入千萬債務暴力糾紛，遭拘提送辦。記者蕭雅娟／攝影

黑道 醫師 補習 竹聯幫 手術 恐嚇 債務

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