退出民進黨參選六腳鄉長落敗！鄉代會主席黃明世涉貪汙遭起訴

嘉義縣六腳鄉前鄉代會主席黃明世，本屆退出民進黨選鄉長，被縣黨部認定違紀開除黨籍，選舉落選，遭檢舉與黃姓堂哥，涉嫌在2018、2019年間藉民眾抗爭陳情等事由，涉向某畜牧場索討回饋金40萬元，嘉檢偵結，依違反貪汙治罪條例起訴。

起訴說，53歲黃明世任內針對養雞場設立成立審核小組，介入公所核發養雞場使照執照行政程序，涉從中向業者索討回饋金40萬元，黃明世2014年12月至2022年12月24日擔任六腳鄉代會主席；洪姓及陳姓養雞業者2015年計畫在六腳建養雞場，2016年7月間取得建照興建。

黃男同年7月31日下午單獨或指示他人，各自駕駛未懸掛車牌轎車，停在養雞場興建案出入口，影響工程進行，業者前往黃男服務處協商，黃男表示有民眾陳情需停工，與鄉親協調好再開工。

檢方表示，黃男2017年12月召集鄉代成立7人審核小組，行文要求公所審核養雞場等工程，應向小組報備會同審查，造成公所撤銷原簽准核發洪姓、陳姓業者使用執照，黃男2018年1月至4月間，以小組召集人名義，多次前往興建養雞場會勘提出質疑及缺失。

黃男後續邀約業者協商，向業者表明需做回饋，2名業者迫於無奈同意每年各支付10萬元回饋金，換取養雞場興建順利進行；業者將回饋金匯至黃男堂哥的戶頭，2020年間黃男告知業者停止匯款。

檢方說，2名養雞業者到案證述，主要是受黃男刁難，多次協調，黃男主動要求回饋金，深怕若有不從，恐會嚴重影響養雞場後續的興建，最後被迫同意支付回饋金。檢方認為黃男與其堂哥關係密切，黃男堂哥無權收回饋金，主因黃男確憑身分權勢，對2名業者恫嚇索取財物，所為構成貪汙治罪條例藉勢、藉端勒索財物罪。檢方說，檢調5月2日搜索約談黃明世與堂哥，檢方對黃明世向法院聲押禁見獲准，黃的堂哥令10萬元交保，黃明世昨天移審法院裁定60萬元交保。