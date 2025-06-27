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只是勸他戴口罩！紙雕師刺死超商店員「無期定讞」家屬嘆：感受不到司法的正義

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

2021年新冠疫情期間，紙雕師蔣嘉凱進超商未戴口罩，不滿被店員蔡文豪規勸，變裝刺殺蔡13刀致死，涉犯殺人罪，雖一審判死，但二審改判無期徒刑，全案上訴最高法院後駁回定讞；蔡的家屬沉痛表示「政府沒有作為」，感嘆「社會對暴力的容忍仍過高，對受害者庭的痛苦仍過於輕忽」。

蔣嘉凱因不滿未戴口罩到超商買東西被蔡文豪規勸，返家變裝後，帶著刀械再到超商行刺，一審被桃園地院依殺人罪判處死刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件且無前科，改判無期徒刑，而最高法院也認同更一審見解，駁回上訴後，全案確定。

「這起事件對台灣人而言，或許只是一則平淡的新聞；但對我們家人來說，卻是一道永遠無法翻頁的痛。」蔡文豪的大姊今代表家屬聲明，強調蔡是盡責完成本分，深夜值班提醒顧客配合防疫規定，沒有做錯任何事，卻再也沒有明天，「如今判決定讞無期徒刑，我們感受到的，並不是司法的正義」。

家屬表示，他們哀悼的不只是蔡文豪的離去，更是這個社會對暴力的麻木，以及制度的空洞。政府沒有作為，沒有提出任何保護夜班服務業者的實質政策，沒有回應為何這類攻擊一再發生，更沒有承擔起應有的責任。一條年輕生命被奪走，卻換不來相應的懲罰，只再次提醒他們「這個社會對暴力的容忍仍然過高，對受害者家庭的痛苦，仍然過於輕忽」。

紙雕師蔣嘉凱不滿超商店員蔡文豪規勸戴口罩，變裝刺死對方，法院判處無期徒刑定讞。本報資料照片
紙雕師蔣嘉凱不滿超商店員蔡文豪規勸戴口罩，變裝刺死對方，法院判處無期徒刑定讞。本報資料照片

超商 無期徒刑 口罩

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