台中女碩士妒火潑油燒死男友 「當母面處決兒」國民法官今判14年

台中謝姓女碩士懷疑李姓男友有小三，朝他潑2公升汽油點燃把李燒到體無完膚慘死，李的母親、姊姊開庭時聲淚俱下，痛斥謝女「在母親面前處決兒子」、「弟弟的皮還黏在牆上」；台中地院國民法庭今依殺人罪，判處謝女14年，可上訴。

李男（40歲）2024年3月12日開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞死等紅燈的陳姓矽品工程師，李肇事被民眾目擊留在現場叼菸態度輕浮。

李涉嫌過失致死罪嫌交保不久，謝女（34歲）4月9日因李機車沒油，她幫李買回1桶汽油時撞見對方和女性友人同行，因懷疑李感情不忠氣憤大吵，在西屯區大聖街住處外朝李身上潑2公升汽油，再追入家中持打火機點燃，鄰居拍下李男著火哀號、慘叫，窗邊冒出火光，李全身56%燒灼傷慘死。

台中地院國民法庭經3日密集審理，謝女全部認罪，表示自己理智線斷掉，對死者及家屬很抱歉，還說希望出獄後能賠償被害家屬480萬元。

謝女昨當庭起身想和李男母親、姊姊道歉，但李母嚇到奔逃掩面痛哭，顫抖直言「她好可怕！」審判長田德煙命謝女坐下不要再刺激家屬；李母說，謝女在她面前處決兒子，害她至今惡夢連連，當初謝女被母親趕出家門，她好心收留，謝女卻害他們家破人亡。

李男姊姊表示，謝女潑油縱火燒死人後，她清理屋內時驚覺牆壁、椅子上「到處都黏著弟弟的皮」，直言痛苦像是走入地獄，留到沒有眼淚，悲傷會持續一輩子，請求法官對謝女判處無期徒刑。

公訴檢察官陳隆翔指出，謝女因妒火變成怒火，辨識行為能力正常、不值得同情，但考量有回歸社會可能、再犯重罪率低，求刑14年6月至15年；謝的辯護人說，謝出生於嚴重家暴家庭，後罹患精神疾患，丈夫又因案入獄，請求依刑法第19條、第59條減刑，建議量刑7年，施以保安處分2年。

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