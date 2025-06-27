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代購日本知名鼻炎藥物1421盒...海關攔下 判刑6個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名武姓代購貿易商2023年從日本進口用於治療花粉過敏、鼻塞、喉嚨痛、頭痛等都有效的知名廠牌鼻炎藥，卻因沒有經過衛福部核准，法官認為他輸入禁藥，且利用不知情的貨運、報關業者犯案，依違反藥事法判刑6個月刑期。

判決書指出，這名在高雄市開設台灣日本貿易的代購商武姓男子，未經衛福部查驗登記核准就在2023年2月28日透過日本友人「福澤」，擅自輸入市價高達210萬日元的知名廠牌鼻炎藥，總數多達1421盒，並委託不知情的報關業者從關務署台北關進口入台，遭海關查驗到是藥物，當場扣留。

關務人員隨利用收件人追查，發現是一名祁姓男子掛名收件，祁男證稱，他在台北租了一間倉庫，原本要跟「福澤」合作日本代購，但合作還沒談成，福澤就請他幫忙理貨，還通知之後會有客戶來取貨，這名客戶就是武男。

另名證人徐姓男子則證稱，祁男實際是受雇於福澤，日本老闆福澤的貨到台灣以後，祁男便在台灣負責分裝貨物，福澤會跟他說貨物是誰的、誰會來拿。

法官查出，武男進口這批日本藥物時，實際報關是以「化妝品」、「配件」、「小型硬體零件」等名稱申報，試圖以不實品名規避查緝，因此認定武男是故意輸入禁藥。

武男辯稱，他主要是進口日本熱銷的商品，像是7-11的餅乾、小倉山莊的餅乾、白色杏仁巧克力等等。不過武男卻沒有留存與福澤間的對話紀錄、交易往來憑證，因此法官不採信他的說法。

高雄地院法官審理後認為，武男違反藥事法輸入禁藥，並利用不知情的貨運、報關業者犯案，漠視政府管制藥品的政策，損害我國藥品衛生管理完整性，因此依法判刑有期徒刑6個月，並將這批鼻炎藥全數沒收。

高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

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