快訊

川普與內唐亞胡通話曝光 以媒：加薩戰事可望2周內落幕、中東4國接管

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照 Threads瞬間被洗版

台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

錢櫃好樂迪併購案涉內線交易 榮建勳、顏瓊章等5人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

圖為錢櫃示意圖。記者張哲郢攝影／聯合報系資料照
圖為錢櫃示意圖。記者張哲郢攝影／聯合報系資料照

KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪2019年間宣布合併最終破局，檢方追查，錢櫃董事長練台生決定併購架構，雙方高層簽下保密承諾書，錢櫃營運長兼協理榮建勳、好樂迪董事長顏瓊章等5人涉買賣股票，其中顏擬制性虧損1千2百萬餘元， 全案今偵結依內線交易罪嫌起訴5人。

台北地檢署認定，錢櫃好樂迪股權轉換案重大消息明確時點，在錢櫃董事長練台生2019年1月間決定併購架構，錢櫃以現金作為對價，取得好樂迪股份，各處級主官簽署保密承諾書，已具高度實現可能性，足以影響理性投資人投資判斷。

好樂迪部分，2019年1月間由財務部經理林秀娟取得保密承諾書範本後，請好樂迪高層簽下保密承諾書，並用電子郵件通知董監事同年2月開董事會決議合併相關事項；好樂迪開會委託專家評估好樂迪不動產價值、討論股權轉換案，好樂迪發布重訊公開訊息，董事會決議通過擬與錢櫃股權轉換，好樂迪成為錢櫃百分百持股子公司且終止股票上市案。

檢方追查，顏等5人為好樂迪、錢櫃董事、監察人、經理人、因職業獲悉消息之人，於2019年1月間簽署保密承諾書、準備保密承諾書、擔任會併購案會議記錄者時，獲悉此重大消息後在2019年1月至2月間，涉分別買賣錢櫃、好樂迪股票。

檢方統計，好樂迪董事長顏瓊章賣出錢櫃股票378仟股，擬制性虧損1238萬7千元；錢櫃榮運長兼協理榮建勳賣出錢櫃股票1仟股擬制性虧損2萬2千元；好樂迪監察人陳美純買進好樂迪股票6仟股擬制性虧損3453元、買賣錢櫃股票擬制性獲利6萬2千元；好樂迪財務部經理林秀娟買進好樂迪3仟股擬制性獲利1萬5131元；財務專員吳家茹買賣好樂迪股票實際獲利3819元。

檢方認定，顏等5人涉證券交易法內線交易罪，依法起訴，考量5人偵查中自白，顏、榮無犯罪所得，其餘3人繳回犯罪所得，建請減輕其刑。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

錢櫃 財務 練台生

延伸閱讀

涉永昕生醫內線交易 衛生署前副署長張鴻仁50萬交保

日圓低檔 群創砸337億併日商Pioneer

「生技之神」涉內線交易 永昕董座林榮錦移送北檢

林榮錦涉永昕生醫內線交易 父子遭移送北檢

相關新聞

涉永昕生醫內線交易 衛生署前副署長張鴻仁50萬交保

晟德大藥廠總裁林榮錦被譽為「生技之神」再涉內線交易遭搜索，晟德子公司永昕生物醫藥，宣布將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售...

南市研考會主委蒙志成涉貪 檢方複訊後夫妻分別以50萬、5萬交保

台南市府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調昨天發動搜索，並帶他到辦公室調閱及查扣相關事證，晚間被依涉...

疑私用公務車、特別費 南市研考會主委遭搜索

台南市府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當使用主管特別費，檢調昨發動搜索，到研考會主委辦公室查扣相關事證，蒙志成喊冤說...

「生技之神」涉內線交易 永昕董座林榮錦移送北檢

晟德大藥廠總裁林榮錦被譽為「生技之神」再涉內線交易遭搜索，晟德子公司永昕生物醫藥，宣布將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售...

林榮錦涉永昕生醫內線交易 父子遭移送北檢

檢調今天調查「生技教父」林榮錦的上櫃公司「晟德大藥廠」前董事長林榮錦家族涉入上櫃公司「永昕」內線交易案。台北地檢署指揮調...

吸喪屍煙彈逆向釀1死4傷…檢方揭累犯紀錄 求刑最高14年

34歲彭姓男子去年9月因吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，毒駕釀成新竹虎林國中前1死4傷的重大車禍，今天繼續開庭，檢察官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。