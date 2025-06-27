錢櫃好樂迪併購案涉內線交易 榮建勳、顏瓊章等5人起訴

圖為錢櫃示意圖。記者張哲郢攝影／聯合報系資料照

KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪2019年間宣布合併最終破局，檢方追查，錢櫃董事長練台生決定併購架構，雙方高層簽下保密承諾書，錢櫃營運長兼協理榮建勳、好樂迪董事長顏瓊章等5人涉買賣股票，其中顏擬制性虧損1千2百萬餘元， 全案今偵結依內線交易罪嫌起訴5人。

台北地檢署認定，錢櫃好樂迪股權轉換案重大消息明確時點，在錢櫃董事長練台生2019年1月間決定併購架構，錢櫃以現金作為對價，取得好樂迪股份，各處級主官簽署保密承諾書，已具高度實現可能性，足以影響理性投資人投資判斷。

好樂迪部分，2019年1月間由財務部經理林秀娟取得保密承諾書範本後，請好樂迪高層簽下保密承諾書，並用電子郵件通知董監事同年2月開董事會決議合併相關事項；好樂迪開會委託專家評估好樂迪不動產價值、討論股權轉換案，好樂迪發布重訊公開訊息，董事會決議通過擬與錢櫃股權轉換，好樂迪成為錢櫃百分百持股子公司且終止股票上市案。

檢方追查，顏等5人為好樂迪、錢櫃董事、監察人、經理人、因職業獲悉消息之人，於2019年1月間簽署保密承諾書、準備保密承諾書、擔任會併購案會議記錄者時，獲悉此重大消息後在2019年1月至2月間，涉分別買賣錢櫃、好樂迪股票。

檢方統計，好樂迪董事長顏瓊章賣出錢櫃股票378仟股，擬制性虧損1238萬7千元；錢櫃榮運長兼協理榮建勳賣出錢櫃股票1仟股擬制性虧損2萬2千元；好樂迪監察人陳美純買進好樂迪股票6仟股擬制性虧損3453元、買賣錢櫃股票擬制性獲利6萬2千元；好樂迪財務部經理林秀娟買進好樂迪3仟股擬制性獲利1萬5131元；財務專員吳家茹買賣好樂迪股票實際獲利3819元。