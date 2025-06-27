台中22歲牛郎欠債慘遭毆死！老闆還刪監視器想滅證...判12年

台中1間牛郎店私人招待所去年初發生命案，李姓負責人不滿旗下22歲王姓牛郎欠60萬元賒帳不還，竟夥同吳姓員工痛毆對方一頓，王被打到腦出血住院5天身亡，李犯後還刪除店內監視器畫面滅證，遭收押至今；台中地院今依傷害致死罪判李男12年、吳男11年，可上訴。

檢方起訴指出，李男（27歲）是北區中清路私人招待所負責人，雇用員工吳姓男子（25歲），死者王男過去也在招待所任職，上班期間多次同意酒客賒帳，累積60多萬元賒帳款，協調後李同意王簽立6張共540萬元本票做擔保，並於2023年11月將王辭退。

後來李男為向王催討債務，2024年1月12日命吳姓員工將王男帶回招待所，李不滿王仍藉詞拖欠債務起口角，李、吳輪番以徒手、腳踹，朝王男頭部、臉部及身體痛毆，王被打到腦出血重傷住院5天死亡，李男案發還將監視器格式化想滅證，檢方依傷害致死罪嫌起訴李、吳。

台中地院開庭期間，被害王男的父母以訴訟參與人身分出庭，其律師表示先前和李男調解過程中，家屬已經一再退讓，最終達成賠償500萬元共識，原預計去年底支付第一期300萬元，後續再分期，但至今仍沒收到款項，認為有遭欺騙的感覺。

李男的辯護人表示，李的母親原打算付款，但因即將過年一時之間無法調到這麼多頭寸，希望能在讓他們與家屬協商賠償一事。