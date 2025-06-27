追逃妻殺2人6次判死！憲判8號要求判死「法官要一致決」 沈文賓律師聲請閱覽評議簿獲准

男子沈文賓為查逃妻下落，與弟弟沈文夏到妻舅經營的檳榔攤，押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍。沈文賓從一審到更四審，六次都被判死，最高法院2020年3月31日駁回上訴確定。因憲法法庭去年作出憲判8號判決，要求判死刑的合議庭法官須一致決，沈的律師聲請閱覽該案評議意見，台灣高等法院裁定准許。

沈文賓的兩名律師認為，法院組織法第106條規定評議時各法官的意見應記載於評議簿，並應於該案裁判確定前嚴守秘密。案件的當事人、訴訟代理人、辯護人或曾為輔佐人，得於裁判確定後聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印。

高院認為，沈文賓的更四審2019年10月3日判決，經最高法院駁回上訴而確定，兩名律師既為沈案辯護人，依規定聲請閱覽該案件的評議意見，合於法令，應予准許。

沈文賓長期毆打妻子，妻子不堪虐待離家出走，他遍尋妻子不著，2012年12月和同父異母弟弟沈文夏，一起開車去宜蘭張姓妻舅經營的檳榔攤，打算逼問妻子下落。當時沈的妻舅不在家，兩人將妻舅的潘姓女朋友、呂姓友人持槍押走，途中沈文賓與二人口角。沈文賓兄弟將潘女、呂載到桃園大溪山區灌溉溝渠溺殺，運往三峽恩主公醫院停車場棄屍。

沈文賓歷審都被依殺人罪判處死刑，每次還押途中都主動向媒體鞠躬道歉說，「我殺人了，做錯了」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線