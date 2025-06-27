快訊

川普與內唐亞胡通話曝光 以媒：加薩戰事可望2周內落幕、中東4國接管

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照 Threads瞬間被洗版

台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

聽新聞
0:00 / 0:00

追逃妻殺2人6次判死！憲判8號要求判死「法官要一致決」 沈文賓律師聲請閱覽評議簿獲准

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子沈文賓為查逃妻下落，與弟弟沈文夏到妻舅經營的檳榔攤，押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍。沈文賓從一審到更四審，六次都被判死，最高法院2020年3月31日駁回上訴確定。因憲法法庭去年作出憲判8號判決，要求判死刑的合議庭法官須一致決，沈的律師聲請閱覽該案評議意見，台灣高等法院裁定准許。

沈文賓的兩名律師認為，法院組織法第106條規定評議時各法官的意見應記載於評議簿，並應於該案裁判確定前嚴守秘密。案件的當事人、訴訟代理人、辯護人或曾為輔佐人，得於裁判確定後聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印。

高院認為，沈文賓的更四審2019年10月3日判決，經最高法院駁回上訴而確定，兩名律師既為沈案辯護人，依規定聲請閱覽該案件的評議意見，合於法令，應予准許。

沈文賓長期毆打妻子，妻子不堪虐待離家出走，他遍尋妻子不著，2012年12月和同父異母弟弟沈文夏，一起開車去宜蘭張姓妻舅經營的檳榔攤，打算逼問妻子下落。當時沈的妻舅不在家，兩人將妻舅的潘姓女朋友、呂姓友人持槍押走，途中沈文賓與二人口角。沈文賓兄弟將潘女、呂載到桃園大溪山區灌溉溝渠溺殺，運往三峽恩主公醫院停車場棄屍。

沈文賓歷審都被依殺人罪判處死刑，每次還押途中都主動向媒體鞠躬道歉說，「我殺人了，做錯了」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

沈文賓。記者林孟潔／攝影
沈文賓。記者林孟潔／攝影

殺人 律師 妻子

延伸閱讀

綁富商撕票判死25年沒執行 「關最久死囚」陳憶隆聲請再審被駁回

廣東男大生虐殺哺乳期母貓 淋熱水剁爪棄屍 校方要查處

死囚鄭武松20年未執行...他寫信給法務部「一心求死」 聲請再審結果曝光

黃呂錦茹再羈押禁見 檢察官、辯護人「法庭過招」一次看

相關新聞

不滿勸戴口罩！紙雕師砍死超商店員一審死刑...因自首變無期定讞

紙雕師蔣嘉凱上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，刺殺蔡13刀致死，他稱服藥無意識、不知為何行凶，桃園地院依殺人罪判死刑。台灣高...

錢櫃好樂迪併購案涉內線交易 榮建勳、顏瓊章等5人起訴

KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪2019年間宣布合併最終破局，檢方追查，錢櫃董事長練台生決定併購架構，雙方高層簽下保密承諾書，...

台中22歲牛郎欠債慘遭毆死！老闆還刪監視器想滅證...判12年

台中1間牛郎店私人招待所去年初發生命案，李姓負責人不滿旗下22歲王姓牛郎欠60萬元賒帳不還，竟夥同吳姓員工痛毆對方一頓，...

追逃妻殺2人6次判死！憲判8號要求判死「法官要一致決」 沈文賓律師聲請閱覽評議簿獲准

男子沈文賓為查逃妻下落，與弟弟沈文夏到妻舅經營的檳榔攤，押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍。沈文賓從一審到更...

台南研考會主委蒙志成涉貪50萬交保 請辭獲准

台南市政府研究發展考核委員會主委蒙志成，因疑涉私用公務車與不當使用主管特支費，遭檢調單位調查，市府今表示，蒙志成已主動提...

涉永昕生醫內線交易 衛生署前副署長張鴻仁50萬交保

晟德大藥廠總裁林榮錦被譽為「生技之神」再涉內線交易遭搜索，晟德子公司永昕生物醫藥，宣布將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。