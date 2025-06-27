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台南研考會主委蒙志成涉貪50萬交保 請辭獲准
台南市政府研究發展考核委員會主委蒙志成，因疑涉私用公務車與不當使用主管特支費，遭檢調單位調查，市府今表示，蒙志成已主動提出辭呈，市長黃偉哲在審慎評估後同意其辭職，相關業務將由副主委暫代主委職務。
台南市政府表示，對於其請辭一事，市府表示尊重。市府亦將依程序盡速研議新任人選，以維持市政推動的穩定性與延續性。
台南市府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調昨天發動搜索，並帶他到辦公室調閱及查扣相關事證，晚間被依涉貪汙治罪條例等罪嫌移送台南地檢署，經檢察官複訊後，認他犯嫌重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保新台幣50萬元，並限制出海、出境。
另蒙志成的妻子也涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，經檢察官訊問後，諭知交保新台幣5萬元，並限制出海、出境。
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