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涉永昕生醫內線交易 衛生署前副署長張鴻仁50萬交保
晟德大藥廠總裁林榮錦被譽為「生技之神」再涉內線交易遭搜索，晟德子公司永昕生物醫藥，宣布將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約的利多消息，林的親友團、永昕法人董事涉買進股票，不法獲利數十萬元，連衛生署前副署長張鴻仁都涉案，檢方訊後依違反證交法命張鴻仁50萬交保、林榮錦100萬交保。
永昕生物醫藥總經理陳佩君100萬交保；林榮錦兒子林宏軒、妻子歐麗珠，女兒林佳陵均50萬交保；林佳陵友人劉憶如10萬交保。
張鴻仁2001至2004年間，擔任健保局總經理，任內全面實施健保IC卡；首次的健保雙漲，也在他任內推動。但因執行醫院總額預算的政策，2004年底引發地區醫院上街頭抗議，時任衛生署副署長的張鴻仁心灰意冷，請辭離開官場。此後，張鴻仁在大學教書，也擔任生技公司的董事長。
2020年4月28日永昕生醫開記者會、發布重訊，宣布即將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元，約新台幣5億元，相當於實收資本額39%，該消息指出轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果。
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