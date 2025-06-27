涉永昕生醫內線交易 衛生署前副署長張鴻仁50萬交保

衛生署前副署長張鴻仁涉內線交易50萬交保。記者曾原信／攝影 晟德大藥廠總裁林榮錦被譽為「生技之神」再涉內線交易遭搜索，晟德子公司永昕生物醫藥，宣布將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約的利多消息，林的親友團、永昕法人董事涉買進股票，不法獲利數十萬元，連衛生署前副署長張鴻仁都涉案，檢方訊後依違反證交法命張鴻仁50萬交保、林榮錦100萬交保。

永昕生物醫藥總經理陳佩君100萬交保；林榮錦兒子林宏軒、妻子歐麗珠，女兒林佳陵均50萬交保；林佳陵友人劉憶如10萬交保。

張鴻仁2001至2004年間，擔任健保局總經理，任內全面實施健保IC卡；首次的健保雙漲，也在他任內推動。但因執行醫院總額預算的政策，2004年底引發地區醫院上街頭抗議，時任衛生署副署長的張鴻仁心灰意冷，請辭離開官場。此後，張鴻仁在大學教書，也擔任生技公司的董事長。